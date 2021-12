¡OUCH! Cantante es MORDIDA por serpiente durante grabación de VIDEO musical

La cantante estadounidense Maeta fue víctima de la mordedura de una víbora durante la grabación de su más reciente video musical. En la grabación compartida a través de su Instagram, se ve a la cantante recostada con una serpiente sobre su cuerpo, y justo cuando están a punto de poner otro reptil encima de ella, la víbora la muerde en la cara; inmediatamente, la artista logra quitar a la serpiente mientras hace una mueca de dolor tras el ataque.

Cabe resaltar, que la víbora negra no era venenosa, aunque esto no evitó el ataque del reptil, que seguramente se sintió amenazado al ser usado sobre el cuerpo de una persona. Maeta compartió el video con el siguiente mensaje:

“Lo que tengo que pasar para hacer videos para ustedes”

Maeta siendo mordida por una serpiente

Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y solo quedó para la anécdota. Maeta no requirió hospitalización y pudo seguir con la grabación de su video sin problemas.

No es la primera vez que un artista usa serpientes para su espectáculo. Britney Spears pasó a la historia de los VMA's en 2001 con su interpretación de "I'm a Slave for You" mientras cargaba de forma sugerente una serpiente pitón. Este momento es parte de la cultura pop de los dos miles y consolidó a Spears como la Princesa del Pop en Estados Unidos.

Britney Spears durante su show en los VMA's de 2001

Salma Hayek también hizo lo suyo en 1996, cuando en su interpretación de Santanico Pandemonium, bailó semidesnuda con una serpiente en la película "Del Crepúsculo al Amanecer", dirigida por Robert Rodríguez.