Familia Pinal está preocupada; ¿nieto más pequeño de doña Silvia tiene covid?

Luego de confirmarse que Silvia Pinal dio positivo a Covid-19, las preocupaciones en la familia no han parado, ya que ahora la dinastía teme por el estado de salud del pequeño Apolo.

De acuerdo con una reportera del programa Venga la Alegría, hasta ahora no se cuentan con grandes detalles sobre la salud de la primera actriz; sin embargo, es probable que en las siguientes horas sus familiares se realicen la prueba PCR, para descartar un contagio masivo.

“El parte médico no ha sido dado, no ha salido el doctor ni la familia ha tenido que venir al hospital porque todo parece indicar que será vía telefónica este parte médico, pero en el transcurso del día el mismo Luis Enrique me comentó que él piensa darse una vuelta para saber cómo está el estado de salud de su mamá y sobre todo el ánimo”, dijo la periodista.