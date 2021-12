BTS: Jisoo de BLACKPINK es su mayor fan y sorprende a ARMY cantando su canción favorita

¡Jisoo es fan de esta canción de BTS! La integrante de BLACKPINK sorprendió a los idols y a sus fans al interpretar su tema favorito de la banda por esta razón. Pero no es la única, Jungkook también demostró ser uno de sus mayores fans al bailar sus canciones.

Ambas agrupaciones son los principales exponentes del K-Pop actualmente, logrando hitos únicos que ponen en la mira a Corea del Sur. Sin embargo, su éxito mundial ha sido causa de disputas entre sus fans. Recientemente hubo polémica luego de que V siguió por error a Jennie en su cuenta de Instagram.



Sin embargo, contrario a la creencia y los rumores, no hay enemistad entre BLACKPINK y BTS, pues ambos representan a la parte femenina y masculina del pop coreano a nivel mundial. En varias ocasiones han mostrado que no hay mala onda entre ellos, incluso Jisoo canta sus canciones.

Jisoo es su mayor fan y canta su canción favorita de BTS

En el K-Pop, es habitual que los idols practiquen sus habilidades como maestros de ceremonias, por lo que durante sus primeros años son conductores de programas musicales o premiaciones. Jisoo compartió escenario con V de BTS, quien la defendió de un acosador.

La cantante de BLACKPINK también ha coincidido con ellos durante su época de MC y demostró ser su mayor fan durante una de las emisiones de "Inkigayo" en 2017. BTS estaba promocionando con su álbum "You Never Walk Alone" y su tema principal fue "Spring Day".



Durante su entrevista, Jisoo sorprendió a Bangtan y ARMY luego de cantar su canción, los integrantes la miraron en cuanto entonó el coro de la letra, demostrando que se sabe sus temas y terminando con cualquier rumor de que hay rivalidad entre los dos grupos.

