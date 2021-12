¿Chabelo despreció a Luis Miguel? Así fue el día de su incómoda reunión en Acapulco: FOTOS

Xavier López “Chabelo” y Luis Miguel son dos de las más grandes figuras del medio del espectáculo en México, sin embargo, todo parece indicar que ambas celebridades no se llevan tan bien como se pensaría pues hace algunos años “el amigo de todos los niños” reveló un desaire que le hizo a “el Sol” durante una incómoda reunión a la que acudió por compromiso, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos acerca de esta historia.

Fue en octubre de 2018 cuando en redes sociales se viralizaron un par de fotografías en las que los protagonistas eran Luis Miguel y Xavier López “Chabelo” dos grandes íconos de la cultura popular mexicana, por lo que se generaron todo tipo de reacciones ya que verlos juntos no era tan común, sin embargo, dicha reunión no fue lo que todos esperaban ya que fue el mismo “Amigo de todos los niños” quien reveló que no la pasó nada bien en su reunión con “El Sol”.

De acuerdo con la versión emitida por Chabelo, el encuentro se dio en la casa de Acapulco del cantante y comentó que se encontraba caminando en los alrededores de la playa cuando se le acercó un hombre, quien se identificó como empleado de Luis Miguel y le dijo que su jefe quería saludarlo, por lo que comentó que aceptó la invitación y se acercó hasta donde estaba “Micky” para charlar un poco.

"Chabelo" no la pasó nada bien junto a Luis Miguel. Foto: Especial

¿Cómo fue la incómoda reunión de "Chabelo" y Luis Miguel?

Durante une entrevista para el programa “Un nuevo día”, Chabelo fue cuestionado sobre la reunión con Luis Miguel y sobre las fotografías que se habían hecho virales en redes sociales, sin embargo, el querido conductor sorprendió al declarar que la reunión no había sido de su completo agrado pues confesó que, aunque fue breve se sintió incómodo debido a una persona que acompañaba al intérprete de “La incondicional” por lo que luego de compartir una copa de vino al pie de la playa se retiró del lugar.

Luis Miguel nunca dio a conocer su versión de la polémica reunión. Foto. Especial

Cabe mencionar que el también actor de 86 años, no quiso dar más detalles al respecto y no reveló quién era esa misteriosa persona que lo puso tan incómodo, sin embargo, comenzaron a surgir diversas especulaciones alrededor del tema, no obstante, no se supo más del tema y la reunión entre ambas estrellas solo quedó como una anécdota.

