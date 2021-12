Romina Poza opaca la belleza de su mamá Mayrín Villanueva; FOTOS lo demuestran

Mayrín Villanueva llegó a la televisión mexicana para enamorar a más de uno con su sonrisa y su talento. Con 50 años sigue dejando a más de uno con la boca abierta en sus redes sociales. En esta ocasión no se robó los corazones de la gente sola, ya que compartió una foto con su hija Romina Poza de 21 años.

Lo más sorprendente de todo fue que madre e hija no solo son hermosas, sino que también son idénticas. En la actualidad, la hija de la actriz luce un look con luces rubias, mismas que hace recordar un look que llevó Mayrín anteriormente en uno de los tantos proyectos.

En la foto se puede ver a las dos dentro del coche, donde Villanueva va manejando, mientras que su hija aparece en el asiento de copiloto. Mientras que Mayrín esboza una sonrisa pequeña, Romina se puede ver mandando un beso a la cámara. La foto la compartieron en Instagram, donde la gente no pudo dejar pasar la oportunidad de reconocer que son “idénticas”.

Entre los comentarios que se vieron en la publicación se encontraban algunos donde reconocían que las dos eran hermosas, que es la mejor actriz y que la hija era igual de guapa que la mamá y que son idénticas.

El presente de Romina

Para los que no sepan en que anda la joven de 21 años, primero vamos a recordar que viene de una familia llena de talento, ya que su padre es Jorge Poza y su padrastro es Eduardo Santamarina, por lo que, en efecto, su futuro está dentro del mundo del espectáculo. Además de encaminarse al mundo de la farándula, también muestra su hermosura en redes sociales.

Actualmente Poza cuenta con 215 mil seguidores en redes sociales donde muestra su hermosura en algunas fotos profesionales, por lo que queda claro que también está inmiscuida en el mundo del modelaje.

Por otro lado, la actriz de 50 años sigue activa en el mundo de las telenovelas con “Si nos Dejan”, está en la nueva temporada de “Vecinos”, por lo que sus fans pueden seguir disfrutando de su talento y belleza en la televisión, así como en sus redes sociales donde comparte fotos de su vida y de algunos de sus proyectos.

