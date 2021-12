El impresionante baile de Shiloh Jolie Pitt con el que revolucionó en TikTok

Nacida hace 15 años, del matrimonio que se rompió en 2019, la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, sigue dando de qué hablar, como lo hacía desde muy pequeña, cuando era una incógnita con que género se identificaba más, tema que hasta el momento todavía sigue en auge.

Como toda adolescente, disfruta de practicar sus hobbies, y el baile se ha convertido en las horas que más la divierten. Las fotografías de paparazzi la han captado asistiendo múltiples veces a una academia ubicada en la ciudad de Los Ángeles. Shiloh Jolie Pitt muestra el resultado de horas de práctica, confirmando que aprendió a bailar y con enérgicos movimientos coordinados demuestra que es la mejor de su clase.

Para sacar a la luz sos dotes, utiliza su cuenta de TikTok, donde fue furor en las últimas horas uno de sus videos. En el clip, se observa a la joven protagonizando una moderna coreografía de pasos muy sensuales al ritmo del tema Good Ones. No solo se hizo viral por sus movimientos, si no por su vestimenta elegida para el momento.

Para la ocasión la hija de Brad Pitt lució un outfit casual con el que se ve elegante sport y en tendencia con la moda, con una remera azul, tapa boca negro y unos jeans de estampado en blanco que hicieron que se destaque, donde una de las piernas están arremangadas, dando un estilo propio. En cuanto al cabello, lo tiene recogido con un moño y calza unas zapatillas deportivas Nike.

Si bien en ese video se la ve filmada sola, subió más contenido bailable a la plataforma de origen chino. En otra grabación se vio nuevamente a Shiloh dando una muestra de lo mucho que ha aprendido. Esta vez, se vio bailando Get Ur Freak On con el resto de sus compañeras en un ensayo. Y en un tercer clip, la más grande las hijas de los actores de Hollywood, demostró la versatilidad aprendida con unos pasos que marcan la diferencia en el estilo de danza. Cada movimiento muestra que es lo suyo y que, sin dudas, podría llegar lejos y seguir sorprendiendo a más de uno.