Doramas de Park Hyung Sik que debes ver para conocer mejor al actor

¿Quién es Park Hyung Sik? Es un actor, modelo y cantante surcoreano de 30 años, ha incursionado en varios doramas y tiene dos nuevos proyectos.

El idol está bajo la agencia de entretenimiento P&Studio y debutó desde el 2010. En 11 años de carrera, ha trabajado como actor de dramas, películas y musicales. Además, ha interpretado el OST de algunas series.

Park Hyung Sik también fue integrante del grupo K-Pop ZE:A, banda que terminó su contrato en 2017 y desde entonces han estado en hiatus sin nuevas actividades o renovación de contrato. Para conocer al actor, conoce estas recomendaciones de sus mejores dramas coreanos.

Doramas de Park Hyung Sik

Strong Woman Do Bong Soon

Dorama que sigue a Do Bong Soon, una joven que tiene una fuerza sobrehumana similar a un superhéroe, por lo que no puede vivir normalmente y trata de esconder sus poderes. Sin embargo, tendrá que hacer todo lo posible por salvar a las mujeres de un desequilibrado mental que las secuestra.

Además, recibe amenazas de un anónimo y se envuelta en un triángulo amoroso con Ahn Min Hyuk, el CEO de una empresa de videojuegos y Gook Doo, un detective de la policía y amigo de la infancia.

Happiness

Drama de estreno que sigue la vida de los inquilinos de un edificio de gran altura en la ciudad. Tras su inauguración, se desata una enfermedad en todo el lugar que es muy infecciosa, por lo que deciden aislarlo de todo contacto. Yoon Sae Bom es una policía que se mudó hace poco, estaba emocionada por su nueva vida, pero sufre una crisis

Jung Yi Hun es un detective inteligente y honesto que ha estado enamorado de Sae Bom en secreto, ambos intentarán proteger a los inquilinos. Han Tae Seok es un coronel del servicio de salud y podría ser la clave para la enfermedad que se propagó.

High Society

Dorama que sigue a Jang Yoon Ha, una joven heredera que sueña con casarse con el amor de su vida, pero su madre tiene otros planes, ya que la fuerza a un matrimonio arreglado con fines económicos. Por ello decide ocultar su identidad y trabajar medio tiempo para lograr escapar.

Choi Joon Gi es un joven frío e inteligente que siempre se aprovecha de los demás y es el enamorado de la protagonista, pero varias mentiras podrían salir a la luz que los dividirán entre el dinero y el amor.

