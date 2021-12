Así respondió Rihanna ante los RUMORES de EMBARAZO | FOTO

Recientemente, la cantante Rihanna, quien es conocida por éxitos musicales como "Work" o "Rude Boy", fue víctima de rumores luego de aparecer en la ceremonia donde la isla de Barbados se convirtió en una República.

Durante dicho nombramiento, la intérprete de "Diamonds", quien fue reconocida como "Heroína Nacional", causó toda clase de comentarios por parte de los internautas, pues aseguraron que se encuentra embarazada de su actual pareja.

Sin embargo, la estrella pop, quien hace tiempo fue nombrada la cantante más rica del mundo por Forbes, respondió a dichos rumores y dejó claro que no está embarazada por el momento.

En la ceremonia donde Rihanna fue nombrada como Heroína Nacional de Barbados, apareció con un vestido largo de color naranja y unos tacones que dejaron al descubierto sus pies, pero lo que llamó la atención fue que en diversas ocasiones fue captada tocándose su vientre.

Ante esto, la cantante recibió muchos comentarios que afirmaban que se encontraba esperando un hijo, de hecho, hubo quienes aprovecharon para preguntarle de manera directa si se encontraba embarazada.

Fue el caso de una afortunada chica llamada Jen, quien cuestionó de manera privada a Rihanna sobre su bebé y recibió una respuesta inesperada.

“¡No has venido a los primeros 10 baby showers! Todos me embarazan todos los años maldita sea”, respondió Riri de manera sarcástica a la chica que le mandó DM, confirmando que en este momento no está embarazada.