Actriz de 'La Casa de Papel' está embarazada; así mostró su pancita y enamoró a sus seguidores | FOTOS

Esta semana, Netflix realizó un evento sobre La Casa de Papel en el que asistieron los protagonistas y creadores de la serie. En el encuentro realizado en Madrid, España, se presentó un adelanto exclusivo de la Parte 5 (Volumen 2). Sin embargo, algo que también llamó la atención fue que Esther Acebo, una de las estrellas de la producción, reveló su embarazo.

La actriz española de 38 años saltó a la fama gracias a su participación en la primera temporada de La Casa de Papel, donde interpreta a Mónica Gaztambide, quien posteriormente es conocida como Estocolmo. En el evento, Esther Acebo mostró su pancita y enamoró a sus seguidores a tan sólo unas horas del final de la serie.

Esther Acebo como Estocolmo. Foto: Netflix

Así presumió su baby bump

En la reunión llamada La Casa de Papel: El Legado asistieron Álvaro Morte (El Profesor), Itziar Ituño (Lisboa) Úrsula Corberó (Tokio), Miguel Herrán (Río), Jaime Lorente (Denver), Rodrigo de la Serna (Palermo), Najwa Nimri (Alicia Sierra), Pedro Alonso (Berlín), entre otros.

Sin embargo, la presencia de Esther Acebo dio de qué hablar en redes sociales, pues llegó a la alfombra roja luciendo un vestido negro entallado de manga larga con el que dejó ver su naciente pancita de embarazada.

Foto: IG/estheracebo

De momento, la actriz no ha hablado al respecto, pues se sabe que mantiene su vida privada en secreto. Sin embargo, de acuerdo con medios españoles, el padre del bebé que está esperando podría ser el también actor Alejandro Tous, con quien protagonizó el cortometraje But not with you (Pero no de ti).

Aunque ninguno ha confirmado la relación, en diversas ocasiones han sido captados en público. De hecho, en marzo de este año, Tous compartió una fotografía en la que aparecen muy sonrientes en la playa.

Alejandro Tous y Esther Acebo. Foto: IG/tous_ale

Días antes del evento realizado por Netflix, parte del elenco de La Casa de Papel acudió a una charla con la prensa internacional. Allí, Esther Acebo compartió unas cuantas fotografías en las que también es posible notar su incipiente embarazo.

"La pancita, me mueroooooo", "Wow, la baby bump. Felicidades, Esther y por el éxito de La Casa de Papel" y "Mamá hermosa", son sólo algunas de las reacciones que sus fanáticos externaron en la publicación.

Esther Acebo y su baby bump. Foto: IG/estheracebo

¿Cuándo se estrena La Casa de Papel Parte 5 (Volumen 2)?

La última parte de La Casa de Papel llegará a Netflix este viernes 3 de diciembre. Los últimos cinco capítulos podrán ser vistos en punto de las 2:00 AM (tiempo de la Ciudad de México).

