Eduin Caz presume NUEVA CASA con muebles de lujo y alberca techada ¡Parece mansión!: VIDEO

Eduin Caz ha declarado en varios momentos que le gusta que no le falte nada a su familia y que siempre tiene como reina a su esposa Daisy Anahy con lujosos detalles y regalos.

Hace unos días en sus redes sociales personales la pareja dio a conocer que se encontraban en proceso de mudanza, al publicar las historias algunos de sus fans se alarmaron pues pensaron que se trataba de una separación por la infidelidad de Eduin Caz, la cual recientemente aceptó.

Pero no, la familia completa se mudó a una nueva casa que parece una verdadera mansión, en su cuenta de Instagram el vocalista de Grupo Firme llevó a sus fans a un recorrido virtual por varios de los rincones de su nuevo hogar.

Eduin mostró como es el cuarto de Gerardito, su hijo mayor, en el espacio dedicado al pequeño se puede apreciar una cama king size en una amplia recamara y unos cuadros con la imagen del niño.

Después el famoso presentó lo que parece ser la sala o estancia que cuenta con un bar y una gran alberca techada, en donde el músico y su familia pasaran momentos agradables.

Eduin Caz no escatima cuando se trata de complacer a sus hijos, este año declaró que hizo un gasto de 50 mil dólares para trasladar a los niños de México a Estados Unidos, esto después de tener un contratiempo con una aerolínea mexicana que no dejó que su niña Geraldine pasara debido a un trámite que no estaba en regla.

Eduin Caz y los integrantes de Grupo Firme están de vacaciones, hace unas semanas dieron por finalizada su gira en Estados Unidos con la que lograron mucho éxito y se colocaron como los más taquilleros del mundo.

