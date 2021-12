Hobbits se convierten en raperos y la grosería de Paty Chapoy: Los mejores TikTok de este 17 de diciembre en TikTok

Viernes previo a la navidad y con redes sociales ávidas de conseguir seguidores y likes con solo unos cuantos clips de video, es el caso de lo que tenemos este día como lo más viral en redes que nos ha dejado este día.

Y comenzamos con el tributo que le rindió el programa "The Late Show with Stephen Colbert" a la saga de El Señor de los Anillos, obra creada por Peter Jackson, un éxito en la pantalla grande y una de las bibliografías más exitosas de todos los tiempos.

Y para recordar el aniversario número 20 de la franquicia que le dio la vuelta al mundo en el año dos mil, el programa decidió hacerlo como es su costumbre, con un performance al estilo Stephen Colbert.

"Hace veinte años, esta película dio inicio a mi saga favorita de todos los tiempos. Si me preguntas, no hay mejor saga. 'El señor de los anillos' es, sin duda, la mejor trilogía en la historia del cine. Sé que puedo haber dicho eso muchas veces antes, pero nunca, ni una sola vez, la he rapeado. Hasta ahora", dijo el presentador.

Y ene se momento salió a cuadro el elenco mayormente integrado por Hobbits, uno que otro Elfo y hasta Gollum.

Elijah Wood (Frodo), Sean Astin (Samsagaz Gamyi), Billy Boyd (Pippin), Dominic Monaghan (Merry), Orlando Bloom (Legolas), Hugo Weaving (Elrond) y Andy Serkis (Gollum) son parte del acto, además de otros artistas invitados como Killer Mike y Methodman en la canción titulada 'Lord of the Rings is the No. 1 trilly'.

¡Fíjate Paty!

En tanto, la titular indiscutible del programa de chismes número uno de la televisión, o sea, “Ventaneando” con Paty Chapoy, decidió defender con uñas y dientes a la “Chica dorada”, Paulina Rubio, luego del pleito que trae con su expareja Gerardo Bazúa por la custodia de su hijo Eros.

El problema radicaba en solicitar el permiso para que el hijo de ambos fuera a la tierra de su padre, en Sinaloa, sin embargo, la juez que lleva el caso decidió no avalar dicha postura a pesar de los berrinches de Bazúa.

Es esas estábamos cuando a la Chapoy se le metió el diablo y defendió con todo a la Rubio, diciendo que sus exparejas son unos mantenidos (refiriéndose a Bazúa y a Colate) y soltó esta joya.

“Yo entiendo a Paulina $*?!& ¡está manteniendo a dos huevones!”

