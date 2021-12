Ventaneando: Pati Chapoy defiende a Paulina Rubio y suelta tremenda grosería en vivo

Durante la emisión de Ventaneando del 15 de diciembre de 2021, los conductores presentaron una nota sobre el pleito legal que Paulina Rubio mantiene con el sinaloense Gerardo Bazúa por la custodia de Eros, el hijo que procrearon juntos. La intención de Bazúa era que su hijo pasara la Navidad con él en Sinaloa, sin embargo, la Chica Dorada se negó y fue llamada a comparecer a una audiencia para resolver el conflicto.

Paulina Rubio junto a sus hijos. FOTO: Instagram

En el video de la audiencia celebrada de manera virtual en Estados Unidos, podemos ver al juez increpar a Paulina Rubio sobre si ha visitado o no Sinaloa y el por qué no quiere que su hijo visite el estado natal de su padre; a lo que Rubio respondió que el estado norteño de México le parece muy inseguro y teme que los cárteles del narcotráfico puedan secuestrar a su hijo de 5 años.

Paulina Rubio con Eros y Nicolás. FOTO: Instagram

Bazúa respondió que no solo Sinaloa es peligroso y que incluso Miami, la ciudad en la que radica Paulina Rubio también puede llegar a ser inseguro, pues hay armas en todos lados. Además, el también cantante se quejó de ya van cuatro navidades seguidas que las pasa lejos de su hijo porque Rubio no se lo permite. Sin embargo, los argumentos de Gerardo no fueron suficientes.

La jueza falló a favor de Paulina Rubio al finalizar la audiencia, y no permitió que Eros viajara a Sinaloa con Gerardo Bazúa para celebrar la Navidad al afirmar que sí es un estado peligroso debido a los cárteles de drogas.

En ese contexto, Pedrito Sola y Daniel Bisogno criticaron a Paulina por la actitud que ha tomado con sus ex parejas al no permitir que vean a sus hijos y en palabras del Muñe, la cantante “ahora sí se la está volando”. Pues mientras sostenía una relación amorosa con Gerardo Bazúa, la cantante no tenía problemas en que viera a sus hijos, pero ahora que están separados, no deja que a Eros y hace todo lo posible por evitar que padre e hijo se encuentren.

Pati Chapoy no se quedó callada y salió en defensa de Paulina Rubio argumentando que sus exparejas (Colate y Gerardo Bazúa) son unos “mantenidos” que se han aprovechado de la fama y la fortuna de “La Chica Dorada”.

“Yo me pongo en lugar de mamá y sí me daría miedo que se llevara a mi hijo varios días más allá de si es peligroso o no". Pati Chapoy en Ventaneando. Captura de Pantalla de YouTube

“Yo entiendo a Paulina $*?!& ¡está manteniendo a dos huevones!”.

