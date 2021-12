The Witcher: Actrices de la serie de Netflix buscan ser un ejemplo para los jóvenes

La actriz Freya Allan sabe que la adolescencia es una de las etapas más difíciles de la vida, porque es cuando los jóvenes empiezan a cuestionarse realmente quiénes son, y en ese sentido busca en la ficción personajes que le permitan mostrar a una mujer fuerte y con voz propia con la que pueda dar un buen ejemplo, tal como su papel de “Cirila” en la serie de “The Witcher”.

Allan regresa a la segunda temporada mostrando a una joven más fuerte, con deseos de encontrar qué hay sobre sus orígenes y aprendiendo a defenderse sola, porque ya no quiere ser esa princesa “Vulnerable” a la que todos protegen.

“‘Ciri’ sabe que está descubriendo mentiras sobre sus orígenes y por eso se está cuestionando quién es. Y creo que coincide en lo que pasan muchos adolescentes, porque ellos tratan de averiguar lo qué quieren hacer con sus vidas o las relaciones qué quieren tener con sus padres o con quien sea. Ojalá mi personaje pueda inspirarlos a que valoren su voz, a que la usen para hablar y realmente se den cuenta de que el futuro es suyo y pueden hacer lo que les dé la gana”, comentó.

Por esto es que también se identifica con el papel, porque asegura que ambas son testarudas y saben el valor de sus decisiones. “Siempre he tomado mi futuro en mis propias manos y no he dejado que nadie, aunque nadie ha tratado de imponer algo, si lo existiera esa persona no lo permitiría”, afirmó.

La actriz Annya Chalotra, quien da vida a la hechicera “Yennefer of Vengerberg” también espera que su personaje y la serie en sí, motive a mujeres y hombres a ser mejores. pero deja que el público decida si alguien “es bueno o malo, inspirador o no, porque todo depende del carácter de cada uno y lo que quieren del mundo”.

En esta entrega, “Yen” sorprenderá al público al recordar que su verdadero poder radica en la confianza que se tiene, en sus palabras y en su fuerza física. Pero lo que más le gustó a Chalotra de la serie es el empoderamiento que tienen los personajes femeninos: “Los escritores y productores han dado espacio a los personajes femeninos en la fantasía, un género de dominación muy masculina y ahora me siento fuerte jugando las complejidades de la NFL”, explicó.

El trío de protagonistas lo completa Henry Cavill, quien da vida a “Geralt de Rivia”, y fiel fan de los libros del polaco Andrzej Sapkowsk y los juegos inspirados en el texto, por lo que cuando se encontraban en el set, el actor era el principal aliado de las actrices para platicar con él sobre ciertas reacciones que debían tener.

DATOS

“The Witcher” se estrena este viernes 17 de diciembre en Netflix .

Chalotra considera que los fans de los libros quedarán satisfechos con esta nueva temporada.

Freya trabajó duro la preparación física de "Ciri", aprendiendo a usar las espadas y a hacer acrobacias.

FRASE

“Henry Cavill es toda la presencia, ética de trabajo y la energía en el set, eso es suficiente consejo y orientación para mí. Es como un tipo de líder realmente increíble”, dijo Chalotra.

NÚMEROS

2019 salió la primera temporada.

salió la primera temporada. 10 capítulos tiene la nueva entrega.

