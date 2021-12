La canción maldita de Los Tigres del Norte que no tocan por nada del mundo; casi los separa | VIDEO

Si de música mexicana hablamos el nombre de los Tigres del Norte debe de mencionarse, pues la agrupación formada en 1968 con los hermanos y primos Hernández, se ha ganado una posición importante con éxitos que no sólo se escuchan en el país y en Estados Unidos, sino en todo el mundo acrecentando la popularidad de "Los Jefes de Jefes", sin embargo, lo que pocos de sus seguidores recuerdan son los capítulos que tienen que ver con hechos oscuros y tristes, como la separación del denominado "Tigre solitario", Raúl Hernández, quien ha declarado en diversas ocasiones que tomó la decisión de dejar la banda en 1996 por no estar de acuerdo con el rumbo que tomaban, pues dice a él no le parece correcto hacer narcocorridos y de esa forma enaltecer a delincuentes que le hacen mucho daño a la sociedad.

Es de recordar que entre las canciones más famosas de los oriundos de Sinaloa se encuentran "La Banda del Carro Rojo", "Contrabando y Traición", "El Jefe de Jefes", "La Reina del Sur"; todas ellas dedicadas el crimen organizado. No obstante, esta salida no ha sido la única polémica con los artistas del regional mexicano, ya que en su haber tienen una canción a la que se le ha denominado maldita, pues por poco ocasiona la separación definitiva del grupo.

La canción maldita de los Tigres del Norte

Fue en 2016 que los Tigres del Norte decidieron darle un giro a su estilo y refrescarse ante el público, por lo que aceptaron ser jueces del reality de canto La Voz, que en ese tiempo estaba bajo el auspicio de Televisa. Además quisieron que en sus repertorio de melodías que nunca antes habían hecho.

Fue de tal modo que compositores de la talla de Erika Ender, Manu Moreno y Ana Mónica Vélez que son ampliamente reconocidos en el mundo de la música y han hecho hits como "Despacito" de Luis Fonsi. De su inspiración salió "Ataúd" que de inmediato se puso a disposición de Los Tigres quienes recibieron gustosos la melodía, menos Hernán Hernández, a él no le agradó e insistió en NO grabarla.

Ante la negativa los demás integrantes a los que sí les había parecido una buena idea se metieron al estudio sin uno de los fundadores del grupo, lo que no terminó del todo bien y menos porque dicha melodía fue merecedora de un Premio Grammy. La banda se distanció un tiempo e incluso se temía un adiós definitivo.

La agrupación logró pasar el bache, pero se llegó al acuerdo que aunque el público la pida, "Ataúd" no se toca más. De hecho no se le hizo video ni nada por el estilo, si la quieres escuchar la única forma es a través de plataformas digitales.

