Estas son las canciones de José José que esconden un mensaje oculto en la letra

José Rómulo Sosa Ortiz, más conocido como José José, fue un cantante, músico, productor discográfico y actor mexicano que tuvo gran popularidad, sobre todo en la década de los ’70. Tanto es así que fue apodado, por su legado y trayectoria, como El Príncipe de la Canción.

Su inigualable voz no condecía con lo despreciable de algunas de las letras que reproducía. Varias de sus canciones han escondido un mensaje oculto no agradable respecto de cuestiones puntuales. Cabe recordar, además, que el ya fallecido cantante (murió en septiembre del 2019) mantuvo una vida de excesos que fueron públicamente conocidos pero que no impidieron que el cariño de su público permaneciera con el paso de los años.

El mensaje oculto en la letra de las canciones de José José era a las mujeres

El intérprete distaba mucho de coincidir con la dulzura y encanto de la voz del cantante. Lo cierto es que muchas de las letras de José José escondían un mensaje de violencia contra la mujer.

El análisis de algunas de sus canciones concluye en una perspectiva de cosificación de las mujeres, de falta de respeto y de trato como objetos. Muchos de estos temas ampliamente reproducidos por el público del cantante.

José José. Fuente: Instagram José José

Fue el caso de canciones como “Buenos días, amor” del álbum “Reencuentro”, de Juan Carlos Calderón; o de “Cuando vayas conmigo” del álbum “Secretos” de los compositores Manuel Alejandro y Ana Magdalena. También es el caso de los temas “Vamos a darnos tiempo”, “Almohada”, "Amantes" y “Preso”, entre otros. Estas canciones están teñidas de una gran polémica y fueron frecuentemente parte del repertorio de José José. Lo que no quita que el músico haya interpretado otro tipo de temas musicales; supo dar voz a verdaderos poemas sonoros ¿Cantaste alguna vez alguno de estos temas?