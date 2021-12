¡Confirmado! Me caigo de risa llega con nueva temporada, esto es TODO lo que se sabe

Seguramente tú, al igual que millones de mexicanos extraña reírse a carcajadas todas las noches de lunes a jueves con las ocurrencias de los integrantes de la "familia disfuncional" en Me caigo de Risa. Pues hay buenas noticias para ti y todos los seguidores de este programa conducido por Faisy, una nueva temporada ya está confirmada, luego de casi un año de ausencia y los juegos y las risas regresan.

Faisy y la familia disfuncional confirman nueva temporada

Fue por medio de un video en la cuenta oficial de Instagram de Me caigo de Risa en donde Faisy y todos los integrantes de la familia disfuncional confirmaron está información.

En dicho video aparecen Faisy, Michel Rodríguez, Ariana Albarran, Mariana Echeverría, Mariazel, Yurem Rojas, Ricardo Margalef, Armando Hernández, Gaby Platas, El Guana y muchos más.

Foto: Instgaram

¿Cuándo y en dónde ver la nueva temporada?

Durante el video en donde todo el elenco de "Me caigo de risa" aunque confirmaron la nueva temporada, ninguno de los que aparece en dicho material dieron más información. Debido a lo anterior, hasta el momento no han revelado la fecha de estreno de la nueva temporada de "Me caigo de Risa".

Respecto al horario y los días que serán transmitidos los programas de la nueva temporada, se espera que al igual que en otras temporadas sea a través del canal 5 de lunes a jueves a las 8:00 pm.

