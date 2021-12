Carmen Salinas visitó a famoso actor del Cine de Oro en la cárcel y así reaccionó

Este 9 de diciembre Carmen Salinas murió a los 82 años de edad después de estar alrededor de un mes en coma natural. La actriz fue una de las máximas estrellas de la cinematografía nacional, por lo que pudo hacer amistad con otras figuras, como fue el caso de este famoso actor del Cine de Oro, Emilio "El Indio" Fernández, a quien visitó en la cárcel.

A pesar de que la actriz tuvo su auge en el llamado cine de ficheras, gracias al personaje de 'La Corcholata', pudo codearse con grandes íconos de la época de oro como Emilio Fernández Romo, nombre completo del también director, a quien acompañó durante un momento muy difícil en su carrera, pues el histrión fue encarcelado en una prisión de Torreón, Coahuila, por matar a un hombre.

En un video de YouTube, Carmelita, como era llamada por sus seres queridos y fans, contó que tuvo la oportunidad de visitar al protagonista de 'María Candelaria' cuando se encontraba en prisión y confesó que no sólo fue a darle apoyo moral, también le llevó otros artículos, entre ellos ron, una bebida que le gustaba mucho al actor.

"Me acuerdo que lo fui a visitar a la cárcel de Torreón, de mi tierra, y me dejaron entrar aún y cuando iba yo sola. En una bolsa llevaba tres botellas de Bacardi o no me acuerdo cuál ron pero era de los que le gustaban mucho. También le llevaba unos paquetes de cigarros, unos dulcesitos que le gustaban mucho y tortillas de harina en una bolsa", dijo.

Emilio "El Indio" Fernández fue encarcelado en Torreón Foto: Especial

Así reaccionó el Indio Fernández al ver a Carmes Salinas

De acuerdo a la también empresaria, cuando llegó a la prisión hubieron muchas personas que la reconocieron, a pesar de no contar con la larga trayectoria. "Me reconocieron los guardias y me dijeron '¿cómo está Carmelita? ¿Cómo le va?' y les dije vengo a ver a mi Emilio, ¿me permitirán pasar a verlo? 'Sí mi Carmelita cómo no, usted puede pasar'", recordó la actriz.

Al verla, Fernández le dio una abrazo y le manifestó cuanto gusto le daba que la visitara en aquél lugar. "Le dio un gusto cuando me vio y me abrazó: 'Mi Carmen, qué grato que hayas venido a verme, no sabes el gusto que me da', indicó y agregó que comenzaron a platicar de banalidades hasta que le preguntó cuánto tiempo pasaría en el lugar.

"¡Ay para qué te metiste en este problema!" recordó decirle, a lo que él respondió "Es que tú no sabes cómo estuvieron las cosas; tú sabes que de quién me provoca no me dejo", describió la actriz, quien dijo que constantemente lo regañaba como si fuera su hermana.

Carmen Salinas y Emilio '"El Indio" Fernández compartieron escena en la película 'El rincón de las vírgenes' y desde ahí formaron un lazo de amistad. De hecho, la actriz era conocida por hacer fuertes vínculos con varios miembros del medio del espectáculo, los cuales hoy lamentan su muerte,

