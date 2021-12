Acusan al hijo de Yahir de tener sexo para comprar drogas: "Nos engañó por dinero", reveló su ex

Una nueva polémica se ha presentado en torno al hijo de Yahir, Tristán Othón Fierro, luego que una expareja del joven desmintiera durante una entrevista que éste fuera bisexual, tal como lo declaró recientemente de manera pública, además reveló que Tristán solo tuvo sexo con hombres para obtener dinero y de esta manera adquirir drogas, por lo que aseguró que engañó a todos, incluido a él mismo.

Así lo dio a conocer Axel Martínez, supuesta expareja de Tristán Othón durante una entrevista que sostuvo en el programa "Chisme No Like", en donde aseguró que el hijo del exacadémico tuvo encuentros gay, además que fingió haber sido bisexual, con el objetivo de obtener dinero para adquirir drogas. Por lo que aseguró que no solo lo engañó a él acerca de este tema sino a todos.

Axel Martínez declaró que decidió apoyar a su entonces pareja ya que "me dijo que iba a poner un negocio con su mamá", sin embargo, luego de publicar un video para adultos desde una de las famosas plataformas con este perfil, Tristán se la pasó "despilfarrando" el dinero conseguido en sus adicciones, mismas que lo han llevado a pasar momentos muy críticos en su vida.

Cuando lo conocí "estaba en la calle", reveló su expareja

Tristán Othón Fierro se ha visto implicado en diversos escándalos en torno a sus adicciones. FOTO: Instagram

De acuerdo con la versión de la presunta expareja de Tristán Othón, hijo del famoso cantante pop, cuando conoció al joven este se encontraba prácticamente en la calle: "Cuando lo conocí estaba en la calle, ahora que ya tiene dinero solo sube (a sus redes sociales) alcohol y está despilfarrando. Él me escribió en un plan de paz y espero que haga lo que dijo que iba a hacer con el dinero", declaró.

De acuerdo con su versión, fueron en dos ocasiones que sostuvieron encuentros sexuales y fue Tristán quien decidió que esos momentos íntimos fueran grabados con el objetivo de subirlos en una conocida plataforma dirigida a un público adulto.

"Dos veces tuvimos relaciones sexuales y las dos veces él quiso que se grabara el momento y se iba a utilizar como contenido para OnlyFans", destacó Axel Martínez. El joven además aclaró que a Tristán ni siquiera le gustan los hombres. "De que disfrutó, disfrutó. Pero fuera de las cámaras nunca quizo interactuar, a mí se me hacía muy raro, hasta que al final se desenmascaró y fue como realmente es," detalló.

Tristán fingía ser bisexual, asegura exnovio

Axel Martínez aseguró durante la entrevista para el programa "Chisme No Like" que Tristán Othón decidió sincerarse y ser honesto con él, pues aseguró que se desenmascaró: "Estoy harto de fingir algo que no soy", le habría asegurado. "Es muy extraña la situación, es frustrante, si papá no lo ha dicho, esto es una pesadilla", declaró.

Ante el conjunto de situaciones que pasaban en la vida de Tristán, Axel aseguró que decidió apoyarlo hasta donde pudo: "No pasó mucho tiempo antes de que enloqueciera, y terminara haciendo cosas muy densas. Lo apoyé de corazón tanto como pude", concluyó.

Tan solo a principios de esta semana, Yahir salió a defender hijo Tristán Othón Fierro, quien en días pasados se rumoró que había sido internado en un hospital debido a una sobredosis. El sonorense señaló que los rumores son una mentira, y durante una entrevista que sostuvo en el programa "De Primera Mano" dejó claro que tal aseveración es falsa y que su hjio no había sido internado como presuntamente se dijo.

“Es mentira, totalmente mentira, todos hemos sido muy respetuosos, yo nunca le he sacado la vuelta a nada y al contrario, me gusta hablar en la relación que tenemos desde hace tantos años”, declaró Yahir Othón Parra. También el propio Tristán negó las acusaciones en sus redes sociales y llamó a sus seguidores a hacer caso omiso de los rumores que se han generado alrededor de él.

