Influencer canadiense presume en TikTok que se convertirá en una MILF como su mamá | VIDEO

En la actualidad, las redes sociales no solamente funcionan para estar informado de lo que pasa a nuestro alrededor, sino también para revisar las tendencias, estilos de vida y entretenimiento.

Las personas que seguimos en las plataformas digitales y los contenidos que consumimos los llevamos a nuestra vida diaria. En esta ocasión presentamos el caso de Julia Perfetto, quien es entrenadora personal y se ha ganado miles de seguidores en Tik Tok por sus rutinas de ejercicio y sus tips de alimentación.

Pero hay otro aspecto que llamó la atención de sus fanáticos y es el aspecto físico de su mamá. De hecho, en un Tik Tok la influencer de 22 años presumió a su madre y dijo que ella será una MILF cuando sea mayor.

Incluso, Julia utiliza a su madre para promocionar la ropa que vende, por lo que sus seguidores se han lanzado en halagos para la mujer.

"Presumiendo a mi mamá para que todos sepan que seré una MILF cuando sea mayor", escribió la joven en una publicación.

¿Qué significa ser una MILF?

De acuerdo con el diccionario de Oxford, MILF significa "una mujer mayor sexualmente atractiva, típicamente con hijos". Por otro lado, Cambridge señala que es una "mujer atractiva sexualmente que es madre".

Otros autores señalan que MILF es el acrónimo de la frase ‘mom I’d like to fuck’ que en español significa ‘mamá con la que me gustaría acostarme’.

El término alude a aquellas mujeres atractivas que siguen siendo sexys y jóvenes luego de haber pasado la barrera de los 40 años de edad.

