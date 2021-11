YosStop revela estar perdiendo la vista tras cuatro meses en prisión: "Me siento triste y frustrada"

La youtuber Yosseline “N” ha compartido algunas cartas con sus seguidores, en la más reciente señala que tras cuatro meses de estar recluida en el Penal de Santa Martha Acatitla está perdiendo la vista.

La influencer, conocida como YosStop, se encuentra en prisión preventiva por el delito de pornografía infantil por el caso de Ainara Suárez, desde que fue recluida ha compartido algunas reflexiones apoyada de su novio que maneja sus redes sociales.

Te puede interesar: YosStop y Rayito se reencuentran en la cárcel después de 4 meses; ¿se reconciliaron?

Fue Gerardo González quien compartió que su novia ha tenido problemas de visión, algo que de lo que no se había dado cuenta hasta que salió al patio y con la luz del día veía todo borroso, por lo que, señaló, podría ser resultado del encierro y la oscuridad en su celda.

“Nunca me cruzó por la mente que estar en la cárcel afectaría también a mi vista (…) Al parecer estar encerrada más de 4 meses es suficiente para dejar de ver bien. No me di cuenta hasta que ya era muy evidente.Me siento triste y frustrada”, escribió la youtuber.

En su mensaje, detalla que no puede ver nada que se encuentre a más de dos metros de ella aún cuando está dentro de su celda: “¡Qué ironía! La cárcel “me abrió los ojos“ en muchas cosas pero me hizo dejar de ver bien”.

Salud mental de YosStop

En otro de sus mensajes Yosseline “N” señala que también se encuentra en una constante lucha por mantener su salud mental, pese a las muestras de apoyo que ha recibido tanto de su familia como de sus amigos y seguidores.

“‘Ánimo’, ‘échale ganas’ y ‘tranquila’ son las palabras más escuchadas en este lugar cuando te ven deprimida. Ojalá esas palabras tuvieran algún poder “mágico” que al escucharlas realmente se activara algo en tu cuerpo que te levantara el ánimo, te diera motivación y/o quisieras echarle ganas… A veces esas palabras son suficientes”, señala la influencer.

La youtuber YosStop habla de su salud mental. Foto: Instagram @justyoss

Te puede interesar: Diana Sánchez Barrios acusa a YosStoP de haberla violentado en la cárcel en compañía de otra presa

La youtuber añadió que durante el tiempo que ha estado presa ha prendido cosas “a través del sufrimiento”, se trata de algunas situaciones que la han llevado a la depresión y en los que siente dolor que “no puedes parar hasta que el cuerpo y/o la mente se cansan”.

Sobre el caso de YosStop se informó en septiembre pasado que un juez de control decidió ampliar dos meses el plazo de la investigación con el propósito de anexar información a su caso, así lo señaló su abogado, Ricardo Carbajal, en entrevista para El Universal.

SIGUE LEYENDO:

YosStop levanta la voz por las mujeres en la cárcel; comparte carta de una reclusa en redes sociales

"Finalmente algo sensato": René Franco afirma que audio de YosStop desde la cárcel es histórico

“Ahora se los digo con mi voz”, YosStop manda su primer mensaje de audio desde prisión | VIDEO