"Él no sabe el daño que hizo como padre": Famosa vedette del cine de ficheras critica la serie de Luis Miguel

La serie de Luis Miguel sigue causando polémica debido a la forma en la que retrató a varios momentos de su vida. Esta vez, la famosa vedette del cine de ficheras, Olga Breeski lazó duras críticas en contra de "El Sol de México", en donde no sólo habló de la producción de Netflix, también cuestionó su figura como padre.

En una entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, la violinista y actriz reveló que no verá ‘Luis Miguel, la serie’ debido a que está llena de mentiras, además dijo que no puede hablar bien del cantante debido a que no se ha hecho responsable de sus hijos, como los que tiene con Aracely Arámbula.

La protagonista de películas 'Qué bravas son las solteras' indicó que tiene la fortuna de conocer al cantante de 'La chicha del bikini azul' desde hace varios años, por lo que sabe que muchas de las cosas que retrató en la serie son mentira. “Yo lo conocí a los 9 años y vi su tristísima infancia, tuve varios encuentros con él”, indicó la vedette.

A Olga Breeski NO le gustó como Luis Miguel trató a Michelle Salas en la serie

Durante la conversación, la bailarina se mostró molesta con la forma en la que Luis Miguel retrató a su hija Michelle Salas, fruto de su relación con Stephanie Salas. Breeski reclamó al cantante que haya permitido una escena subida de tono sobre su hija y su manager.

“Por ahí se dice que utilizaste a Michelle Salas en una escena subida de color. Luismi cómo te atreviste a permitir, sabemos que tú eres el que autoriza”, dijo.

Además, aseguró que Luismi utilizó a la nieta de Silvia Pinal sin tomarla en cuenta, pues hay que recordar que fue la misma Michelle quien manifestó su descontento con la bioserie de su papá, la cual estrenó su tercera y última temporada el pasado mes de octubre.

Olga Breeskin crítica la figura paterna de Luis Miguel

Finalmente, la actriz del cine de ficheras criticó fuertemente a Luis Miguel por no hacerse responsable de sus hijos, principalmente de Miguel y Daniel, los cuales tuvo con Aracely Arámbula. “No puedo hablar bien de un artista que no se hace responsable de sus hijos”, manifestó Olga.

La vedette aseguró que el intérprete de 'la Bikina' le ha hecho un daño muy fuerte a sus hijos al no estar presentes en sus vidas. “Él no sabe el daño que hizo como padre a sus tres hijos”, aseguró durante la entrevista, en donde aprovechó para darle un contundente mensaje:

“Micky mantén a tus hijos, por qué tuvieron que llevarte a Corte, porque no das el chivo para tus preciosos hijos". culminó Olga Breeskin.

