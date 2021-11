Dramas coreanos: Happy New Year, la película navideña que reúne a los actores más famosos

¡Bienvenido Diciembre! El 2021 entró a su recta final y es la época ideal para disfrutar de las series y películas ambientadas en la navidad y el año nuevo. Corea del Sur, quien ha ganado popularidad en el entretenimiento, prepara el lanzamiento de "Happy New Year".

El fenómeno de los doramas creció durante este año, sobre todo con el éxito viral de "El juego del Calamar" de Netflix. Las plataformas de streaming han sido un gran impulso para las series de Asia, que han captado la atención de fans y de la propia industria.

Todo apunta que el 2022 estará lleno de nuevos dramas, estrenos e incluso remakes de populares historias como "Train to Busan", "Crash landing on you", entre otros. Para celebrar la llegada del año nuevo llegará el estreno de la película navideña "Happy New Year", que reunirá a varios galanes y actrices de dramas coreanos.

La película navideña que reunirá a Lee Dong Wook, Yoona y más

Para celebrar el año nuevo y darle la bienvenida al 2022, Corea de Sur ya prepara sus nuevos estrenos del año, se trata de la película navideña "Happy New Year", producción que reunirá a un gran elenco de actores coreanos como Lee Dong Wook, Yoona del SNSD, Seo Kang Joon, Lee Kwang Soo, Lee Hye Young, entre otros.

La trama del dorama coreano sigue la historia del personal de trabajo del Hotel Emros, quienes celebrarán el año nuevo junto a sus huéspedes. La directora del lugar es una mujer que hace bien su trabajo, pero no tiene mucha confianza en sí misma, además ha estado enamorada de su mejor amigo por 15 años.

El director ejecutivo del hotel es un hombre que tiene una obsesión por los números pares. También está una joven mujer que abandonó su sueño de ser actriz y ahora es una empleada doméstica. A lo largo de la historia, se presentarán a varios personajes como un joven desempleado, un cantante y DJ, una pareja que está a punto de casarse, un adivino, entre otros.

"Happy New Year" presentará cada una de sus historias en medio del año nuevo y la época navideña que se desarrollan en las habitaciones y pasillos del hotel.

Te puede interesar: Dramas protagonizados por Han So Hee, la actriz juvenil más popular del 2021