MasterChef Celebrity: Jimena Pérez "la Choco" confiesa su favorito para la gran final

Como ya es costumbre, cada semana vemos dentro de la cocina MasterChef Celebrity, a grandes figuras del espectáculo dar todo de sí, demostrando la pasión, el entusiasmo y la entrega en cada platillo, pero, lamentablemente, también los vemos despedirse de chefs y compañeros y dejar un espacio vacío en su estación. Esta ocasión fue le turno de Jimena Pérez la “Choco” conductora de televisión a quien seguro reconocerás, por su trabajo a lado de Paty Chapoy en Ventaneando.

Sí bien es una competencia, Jime, no descartó que su motivo principal dentro del reality siempre fue aprender mucho y divertirse, por lo que al salir de MasterChef, reconoce que dio todo de sí y se siente muy satisfecha, al darle hacer con todo el corazón cada platillo que preparó.

“Fue una gran experiencia, me quedo con eso, hay cosas valiosísimas y creo que aprendí mucho” dijo Jimena Pérez

Para Jimena fue una gran oportunidad competir contra varios grandes y con motivo del día de muertos, la cocina se transformó en la temática de #TradicionesMasterChef, en la que elaboraron deliciosos panes de muerto que decoraron con azúcar o rellenaron a su gusto, pero la melancolía se hizo presente:

“Fue un programa muy especial porque recordamos a nuestros seres queridos, yo recordé a una prima hermana que falleció cuando era muy pequeña, entonces, yo creo que ya desde ahí, ayyy, cómo que algo me movió, estaba súper sensible, muy sentimental y no es pretexto, pero hay veces que puedes llegar a perder la concentración” Afirmó Jimena Pérez