La dominicana Carmen Cambiaso 'The Change' cambia el cine por la música

Carmen Cambiaso, mejor conocida como The Change, es una cantante dominicana que llegó a la música por casualidad, luego de que se refugiara en esta disciplina después de una etapa llena de estrés en la universidad. Para relajarse comenzó a escribir y así nacieron sus primeros hits “Báilame” e “Imperio”.

“Encontré en la música un espacio sagrado, producir canciones me apasiona, así que dije esto me hace feliz, me llena, y aquí estoy. Ahora, gracias a Dios vivo de esto. Fue difícil mentalmente, pero fue un proceso de autocomprensión para entender que tenía que seguir mi pasión”, contó la intérprete en entrevista.

The Change estudió cine en su país natal, aprovecha sus conocimientos para co dirigir sus videos musicales, el último en el que trabajó es el de su sencillo “Intentar”, un clip rodado en Los Ángeles y encabezado por su amigo Jon Saw. En el material se aprecia a una pareja de chicas que están apunto de terminar la relación, pero una de ellas quiere una segunda oportunidad.

“Escribí la canción por lo que estaba viviendo, con la esperanza de que se diera una segunda oportunidad, pero no pasó. La hice en cuarentena. Entendí que las cosas pasan como tienen que pasar; he tenido experiencias que me han enseñado que si no funcionan la primera vez, no volverá a funcionar”, contó la dominicana e invitó a sus fans a nunca forzar las cosas, ya sea en una relación u otro tema.

The Change empezó su carrera hace casi tres años, en 2019 visitó México y se sorprendió por el cariño del público, más porque su proyecto iba empezando, por eso tiene especial cariño por los mexicanos, con quienes de nuevo se encontrará en noviembre cuando inicie su gira por varias ciudades del país, entre las que destacan su presentación en Pa´l Norte y el Festival Trópico en Acapulco.

La joven intérprete reconoce que ha sido duro moverse en la industria siendo mujer, pero trabaja en colaboraciones con otras cantantes con el fin de difundir el talento femenino y espera que en algún momento, la industria musical deje de estar dominada por hombres.

MAAZ