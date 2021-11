Dean Winters, el actor de OZ y John Wick sufre constante dolor a causa de múltiples amputaciones

Dean Winters, la ex estrella de la serie OZ de HBO reveló que sufre una tragedia al tener un dolor constante a causa de una serie de amputaciones que sufrió desde hace 12 años después de que fue contagiado por una bacteria que incluso le provocó un paro cardiaco durante más de dos minutos.

En entrevista para el NY Post, el actor de John Wick afirmó que desde el año 2009 no ha dado un paso sin sentir dolor por consecuencia de la infección que derivó que le cortaran dos dedos de su pies y su medio pulgar.

Además, el actor de 57 años reveló que tiene una neuropatía, "Tengo neuropatía, ya sabes, en un nivel completamente diferente en el que no puedo sentir mis manos y mis pies. Pero si pisé un guijarro, es como si atravesara el techo".

Dean Winters aprendió a vivir con el dolor

A lo largo de los años, Winters aseguró que ha aprendido a vivir con el dolor, “con la incomodidad interminable”. “Es una dicotomía muy extraña, como si fuera muy difícil de entender. No puedes hacer nada al respecto. Lo he estado aguantando porque la alternativa no es un lugar donde quiero estar”, aseguró.

El actor informó que durante su papel en los comerciales de una compañía de seguros sufrió por la presión de hacerlo ya que había decidido rechazar el papel porque iba a someterse a su décima cirugía.

Pese al constante dolor que sufre, Winters continúa trabajando en proyectos donde hace meses fue a Australia a grabar la adaptación de la segunda parte del documental de Netflix, Tiger King.

"Acepté el trabajo con la esperanza de que las personas que no habían visto el documental se enojaran mucho y cerraran estos zoológicos porque no hay razón para que alguien deba tener alguno de estos gatos salvajes en su posesión", sentenció el actor.

Con información de NY Post.

RMG