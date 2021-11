El video de Angelina Jolie que enamoró a Mick Jagger

Angelina Jolie es considerada una de las mujeres más atractivas de los últimos tiempos. Desde que empezó a hacerse sus pasos en la industria del cine, las miradas se posaron sobre ella no solo como la bella joven que actuaba sino también como la talentosa mujer que, con apenas 22 años, ganó el Oscar a Mejor Actriz Secundaria por ‘Inocencia Interrumpida’.

Por aquel tiempo, corriendo la década de los ‘90, también triunfaban -pero en el mundo de la música- los legendarios The Rolling Stones. Sus composiciones, shows y videoclips eran furor en todo el planeta.

Ambos universos, el de Angelina y el de los Rolling, se unieron un día y esto marcaría la vida de Mick Jagger para siempre. El hecho ocurrió durante las grabaciones del videoclip de uno de sus temas musicales "Anybody Seen My Baby?", del disco "Bridges to Babylon" (1997).

Angelina, con peluca rubia, interpretaba a una stripper, y Jagger era quien se enamoraba de ella en la micro ficción del video, rodando en las calles de New York. No solo este single se volvería el más exitoso del álbum sino que también generaría la misma historia en la vida real.

Lo cierto es que, luego de las grabaciones, Mick quedó cautivado con la joven actriz e intentó conquistarla durante varios meses. Le enviaba regalos y la llamaba a diario, incluso tuvo el apoyo de la mamá de la joven, pero pese a sus intentos Angelina se negó. Para ese entonces, el cantante tenía 54 años, 32 años más que la actriz.

Fuente: Instagram Mick Jagger

El tema no fue la edad sino que en ese momento ella estaba en una relación con Jonny Lee Miller, a quien había conocido rodando ‘Hackers’, y Jagger estaba casado con Jerry Hall. La historia no prosperó y cabe preguntarse si habría funcionado ¿Te imaginas esta pareja?