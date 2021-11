Mario Bautista: Feliz y Optimista prepara sorpresas para sus miles de seguidores

Mario Bautista suma en sus redes sociales, tan sólo en su Instagram tiene 5.4 millones. Y es que desde hace algunos años, el cantante ha trabajado de cerca con sus fans para crear una comunidad muy unida que apoya todos sus proyectos. Sin embargo, a pesar de su popularidad y éxito, Mario no deja que la fama se le suba a la cabeza.

“Mi familia ha sido un ancla muy importante para mí porque ellos ya han experimentado todo esto; Fey fue una locura en los 90, y me sirvió de mucho aprendizaje; nunca he perdido el piso, al final del día veo la vida como es, todos somos humanos y estamos echándole ganas a nuestra manera y construyendo”, platica Bautista muy emocionando.

El cantante además de posicionar cada tema dentro de los favoritos de los escuchas, tiene como prioridad aprender a disfrutar el presente: “Mi meta más ambiciosa es poder situarme en el presente, contemplarlo y disfrutarlo, es algo increíble”, dice el joven cantautor. “Es difícil porque estamos en un rush de querer llegar a algo, a algún lugar, y no contemplamos el presente, ni nos detenemos ni disfrutamos de los seres que amamos; de qué sirve todo lo que estamos haciendo si al momento de disfrutar a los que tenemos no lo hacemos”, resalta Mario.

Curiosamente esta filosofía de vida la plasmó en su éxito más reciente: “Brindo”, un tema que desde su estreno ha sonado fuerte, y aunque ya viene nueva música, Mario está muy orgulloso de lo que logró con esta canción.

¿En qué pensabas cuando hacías “Brindo”? En mi situación personal, en medio de la pandemia estaba viviendo muchas cosas como todos; ya había pasado mucho tiempo, había incertidumbre, preocupaciones, angustias en general, y dije: “Bueno, sí puede existir todo esto, pero al final del día no me voy a enfocar en lo malo, voy a agradecer por mi familia, mi novia, mis amigos, que es la gente que amo, con la que comparto, y si ellos están bien, todo está bien” afirmó.

¿Hay nueva canción para cerrar el año? Se viene “La tarea” con Piso 21 y la verdad es que me emociona, se me hace un coro muy hit, estoy muy emocionado de que ya salga para festejar las fiestas navideñas y bailotearla a full. También se viene nuevo disco y se está preparando gira para el próximo año, estoy emocionado por todos los proyectos que se están dando. Seguimos creando música, nunca paramos, porque al final del día siempre hay nuevas fuentes de inspiración e ideas, luego no sabes lo que pueda salir, el chiste es vaciar la cabeza, comentó Mario.

¿Con el encierro te dio tiempo de pensar en todo lo que has vivido desde Vine hasta la fecha? Sí, claro, ha sido una locura de vida y la he disfrutado demasiado, la valoro y la agradezco mucho; sin duda llegué a reflexiones muy profundas durante la pandemia, acerca de mí, de lo que quiero ser, lo que pretendo lograr, lo que deseo transmitir, porque justo necesitaba tiempo para pensar las cosas, ya vivía en un rush de subir al avión, hacer show, ir a revistas, fotos, video musical; fue mucho crecimiento personal que ahora se refleja en mi música, concluyó Mario en entrevista con una sonrisa de satisfacción.