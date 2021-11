Este fue el accidente que afectó el rostro de Óscar Reyes, protagonista de “Pasión de gavilanes”

Juan Alfonso “el Gato” Baptista fue el actor que interpretó a Oscar Reyes en la exitosa tira televisiva “Pasión de Gavilanes”. En el presente se encuentra grabando la segunda parte de la saga que, según se conoció, contará con los mismos actores protagónicos.

Además, el venezolano fue personaje de otras producciones como Gata salvaje, La mujer en el espejo, La venganza de Analía, A todo corazón, entre otras. En el desarrollo de esta última, Juan Alfonso confesó que vivió uno de los episodios más difíciles de su vida.

Cuando tenía tan solo 19 años sufrió una parálisis facial que lo obligó en ese entonces a alejarse de las cámaras por un buen tiempo. "Un día antes de terminar la grabación – de A todo corazón -, yo tenía mucho calor y estábamos en un estudio y había un boquete de aire. Me acuerdo que yo me refresqué allí", comenzó contando uno de los protagonista de "Pasión de gavilanes" en una entrevista para The Suso's Show, en Caracol TV. Luego, continuó: "Al día siguiente, faltaba una escena para grabar y agarro un vaso de agua y cuando voy a tomar se me cae el agua, pensé ‘qué raro’. Sentí que el ojo se me resecaba. A los cuatro días ya estaba totalmente paralizado".

Hoy, con 44 años, Baptista declara que tuvo que transitar por diversas terapias durante más de un año. La parálisis dejó secuelas en su rostro y fue uno de los momentos más delicados que tuvo que atravesar. “Fue duro. Me hicieron diferentes exámenes y no daban con la causa. Existía la posibilidad de que el rostro se me quedara torcido”, confesó.

Juan Alfonso Baptista sacándose una foto. Fuente: Instagram Juan Alfonso Baptista

Por fortuna, el actor logró recomponerse casi en su totalidad – aún lidia con algunos efectos de aquel episodio- y continúa con su carrera que, nuevamente, lo encuentra en un momento de total esplendor ¿Te imaginabas lo que le había sucedido al reconocido ‘Oscar Reyes’?