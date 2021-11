BTS no es la celebridad favorita de los coreanos; este personaje desbancó a Bangtan

"¿Quién es tu celebridad favorita?" fue la pregunta que se le hizo a los coreanos hace unos días, y aunque muchos pensarían que BTS sería la respuesta más popular, la realidad es completamente diferente, pues la población eligió a otra personalidad que sale en la televisión de aquel país. Aquí te decimos quién desbancó a la banda de k-pop.

Bangtan ha conseguido consolidar su carrera fuera de Corea del Sur, ejemplo de ello es que esta semana se dio a conocer que está nominado al Grammy 2022 por segunda ocasión, esta vez por su canción 'Butter'. Los miembros de la banda y el ARMY esperan que ahora si se lleve el galardón, el cual no pudieron conseguir este año.

Además, se encuentran muy emocionados, ya que esta semana volverán a ver a algunos de sus fans debido a que el 27 y 28 de noviembre y el 1 y 2 de diciembre ofrecerán su primer concierto presencial 'Permission To Dance On Stage LA', en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.

¿Quién es la celebridad más querida en Corea del Sur?

Daily Sports Korea publicó los resultados de la encuesta de popularidad realizada por Marketlink en la que se preguntó "¿Quién es tu celebridad favorita?" "¿Cuál es tu equipo deportivo favorito?" y más. El sondeo se realizó del 26 de octubre al 4 de noviembre y los internautas pudieron enviar sus respuestas en línea y a través de sus teléfonos.

Sorpresivamente, BTS no quedó en el primer puesto, pues por pocos votos el que fue más popular fue Yoo Jae Suk, un famoso conductor de la televisión. El presentador es conocido por aparecer en las emisiones de Family Outing y los programas de variedades como Happy Together, Infinite Challenge y Running Man, este último tendrá un spin-off que se estrenará en Disney Plus, plataforma en la que también estará el drama de Jisoo de BLACKPINK: Snowdrop.

¿En qué lugar quedó BTS?

Según los resultados de esta encuesta BTS no fue ni siquiera el segundo más popular, pues la solista y actriz IU se impuso delante de ellos, dejándolos en el tercer puesto. Los propios miembros de la banda de k-pop han manifestado su admiración por Yoo Jae Suk y por IU, así que el ARMY entiende porque son las celebridades favoritas del público surcoreano.

Yoo Jae Suk quedó en primer lugar con 8.8% de los votos, IU en segundo lugar con 5.1%, luego BTS con 3.3% de los votos. El siguiente en el ranking fue Jeon Ji Hyun, Gong Yoo, Kim Seon Ho, Song Joong Ki, Kim Hye Soo y Shin Min Ah.

