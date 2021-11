¿Qué es el síndrome de Sjögren?, enfermedad que padece Venus Williams

Es 2011. La tenista Venus Williams se ha visto obligada a abandonar el US Open, previo al duelo de la segunda ronda que disputaría ante la alemana Sabine Lisicki. La causa: el síndrome de Sjögren.

"Recientemente he sido diagnosticada con el síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmune que afecta a mi nivel de energía y causa fatiga y dolor en las articulaciones. He disfrutado jugando mi primer partido aquí y ojalá pudiera seguir pero ahora mismo no puedo”, reveló la estadounidense y ex número uno del mundo.

En Estados Unidos, la padecen entre 1 y 4 millones de personas. De acuerdo con la Asociación Catalana del Síndrome de Sjögren, el diagnóstico de la enfermedad puede tardar entre seis y ocho años.

¿Qué es Síndrome de Sjögren?

De acuerdo con información de los Institutos Nacionales de la Salud, se indica que se trata de un trastorno autoinmunitario “en el cual se destruyen las glándulas que producen las lágrimas y la saliva”, ocasionando resequedad en los ojos y boca.

Es un padecimiento que también puede afectar a otras partes del cuerpo, como riñones y pulmones.

Al tratarse de un trastorno autoinmunitario, es decir, el cuerpo ataca por error al tejido sano, y se indica que es se presenta con mayor frecuencia en mujeres de entre 40 y 50 años y también cuando existen antecedentes de enfermedades reumáticas, como artritis reumatoide o lupus

Síntomas

Ojos: Picazón, sensación de ardor, sensación de que existe alguna basura en el ojo.

Boca y garganta: dificultad para tragar o comer alimentos secos, pérdida del sentido del gusto, problemas para hablar, saliva espesa o en hilos, dolor o úlceras bucales, deterioro de los dientes e inflamación de las encías y ronquera

Otros síntomas: fatiga, fiebre, cambio en el color de las manos o de los pies con la exposición al frío, dolor articular o inflamación articular, ganglios inflamados, alergia en la piel, adormecimiento y dolor debido a la neuropatía, tos y dificultad para respirar debido a la enfermedad pulmonar, latidos cardíacos irregulares, náuseas y acidez, sequedad vaginal o micción dolorosa.

SIGUE LEYENDO:

¿Qué es la toxoplasmosis?, la enfermedad que padece la cantante Shakira

¿Qué es la osteopenia?, la enfermedad que padece la actriz Gwyneth Paltrow

Venus Williams celebra su cumpleaños 40, sin pensar en el retiro