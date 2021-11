Netflix anuncia segunda temporada de "Arcane", la serie que desbancó a "El Juego del Calamar"

Tan solo unas horas después del estreno del final de la primera de "Arcane", la popular serie que desbancó a "El Juego del Calamar", Netflix ha anunciado ya la segunda temporada de la producción animada desarrollada por los creadores de League of Legends.

"Arcane" se convirtió sin duda alguna en una de las mayores sorpresas de Netflix en lo que va de 2021, esto debido a que su alcance trascendió más allá de los amantes del videojuego "League of Legends", motivo por el que la plataforma streaming aprovechó el estreno de los últimos episodios de su exitosa primera temporada para realizar de manera oficial el anuncio de su renovación para una segunda temporada de episodios.

Los fans de la serie se sorprendieron que en menos de 24 horas desde que se realizó el lanzamiento del final de la primera temporada, Netflix decidió entusiasmar más a los seguidores de esta producción, al realizar el anuncio para una segunda tanda de capítulos que esperan romper las expectativas. Esto para sorpresa de toda luego que el final de "Arcane" cierra con un segmento que dejaba aparentemente bastante claro que la serie no se quedaría ahí.

Netflix lanza video de la segunda temporada de "Arcane"

Para dar certeza total a su anuncio, Netflix decidió publicar en sus redes sociales un breve video en el que muestra un avance de la segunda temporada y con el que dejó claro que esta decisión no fue tomada al vapor y para demostrar que el trabajo de producción de los nuevos episodios ya ha iniciado.

También se se dio a conocer que Hailee Steinfeld, a la que próximamente veremos en "Ojo de Halcón", Ella Purnell y Katie Leung de nueva cuenta prestarán sus voces a los personajes de Vi, Jinx y Caitlyn Kiramman, protagonistas de "Arcane". Ahora, la pregunta que todos los seguidores de la serie se hacen ahora es; ¿cuándo será el estreno de esta segunda temporada?

Hasta el momento no existe aún una posible fecha de estreno para esta segunda etapa, se aclara esto para que los fanáticos no se dejen llevar por las prisas. Hay que destacar que una de las claves para el éxito de la producción es el increíble trabajo de animación de la primera etapa, algo que aporta a "Arcane" un look visual único e inconfundible.

Por lo que hay quienes aseguran que se pueden tomar el tiempo necesario para que los próximos episodios mantengan este nivel de calidad. Christian Linke y Alex Yee, creadores de la serie, ya han reaccionado al anuncio de la segunda temporada: "Estamos muy felices por la respuesta positiva que ha tenido la primera temporada y estamos trabajando duro con los magos creativos de Riot y Fortiche para entregar nuestra entrega", aseguraron.

¿A partir de cuándo ver la serie "Arcane"?

"Arcane" se estreno la semana pasada con un tiraje inicial de 7 episodios, cada semana se irán liberando paulatinamente nuevos capítulos. Se espera que a finales de noviembre todos listos en Netflix, pero de momento todos los que han estrenado se han vuelto populares rápidamente.

SEGUIR LEYENDO:

De qué trata Arcane, la serie de League of Legends que desbancó a El Juego del Calamar en Netflix

Las tres mejores series originales de Netflix recomendadas para ver este fin de semana largo

Arcane: La serie basada en el universo de League of Legends llegará este fin de semana a Netflix