Estos son los jeans de Adamari López ideales para usar con top

Adamari López presume de su nueva figura con unos pantalones jeans que son de infarto: La conductora los mostró en el estreno de una película y todos quedaron boquiabierto. Últimamente, deja a todos sin palabras con su nueva y escultural figura. Para rematar, se la vio con unos jeans de infarto ideales para usar con top, camisa o blusa.

La actriz reconocida por su papel en Amigas y Rivales, siempre que puede sale a mostrar sus total looks en las redes sociales y los seguidores estallan con comentarios repletos de emoticones con fuego y muy alentadores. Algo que ha demostrado, es que es una fanática de los jeans y las sandalias.

Hace tiempo que esta combinación marcó una nueva tendencia, sobre todo, se ve en las adolescentes y jóvenes. Sin embargo, está siendo la mejor opción para todas las mujeres que desean andar súper fresca y cómodas. Adamari no rompe este paradigma.

La idea básicamente se trata de combinar unos jeans, con un top. En este caso en particular, la conductora, no dio de qué hablar por su terminada relación con Toni Costa, sino por su admirable figura. Pero claro, luciendo este outfit, no hay manera de que cualquier mujer no se tiente a copiarla. Eso sí, la elección correcta del calzado será primordial y un buen maquillaje también. Ahora, todas a presumir de un buen abdomen como lo hizo Adamari en la alfombra verde.

Adamari López. Fuente: Instagram

Lejos de ser la mujer que dejo atrás con otro cuerpo y habito alimenticio, la conductora de televisión y actriz, nacida en Humacao, no aparenta sus 50 años y se suma al listado de mujeres codiciadas en el ámbito artístico. Sin dudas Adamari López se encuentra en un excelente momento profesional.