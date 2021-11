Scarlett Johansson trabajará de nuevo con Marvel, ¿vuelve Black Widow tras el pleito con Disney?

Cuando todo mundo creía que Black Widow sería la última vez en que veríamos a Scarlett Johansson en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) , una nueva esperanza se encendió este jueves y todo gracias a las declaraciones de Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, durante la 35 Ceremonia de la American Cinematheque.

Durante este evento, Johansson fue galardonada por su extensa carrera en la industria del cine junto con otro viejo conocido del UCM, Jeremy Renner, quien está por estrenar la serie Hawkeye en Disney Plus. En la premiación, Feige enunció un discurso sobre la actriz de Historia de un Matrimonio.

El ejecutivo de la casa productora dio a conocer que Marvel Studios ya está colaborando en un proyecto "súper secreto" con Scarlett Johansson; asimismo, Feige detalló que trabajar con ella (anteriormente) ha sido una de las colaboraciones más memorables y gratificantes de toda su carrera.

Sin embargo, los fans de la actriz no deben emocionarse ante un posible regreso de Natasha Romanoff al UCM, pues Kevin Feige precisó que este proyecto en el que trabaja con quien diera vida a la querida y aguerrida vengadora "no está relacionado con Black Widow, sino que la tendrá como productora".

Aunque no dio más detalles de qué va este proyecto "súper secreto", algunos medios especializados creen que sería una producción relacionada con Yelena Belova, la hermana de Natasha, cuyo personaje en la cinta Black Widow fue interpretado magistralmente por la actriz Florence Pugh. También se habla en redes sociales de un grupo de superheroínas que podría estar bajo la producción de Johansson.

¿Cómo terminó el pleito con Disney?

Vale recordar que la pandemia de Covid-19 obligó a las casas productoras a cambiar su dinámica de estreno de películas, pues con los cines cerrados para evitar contagios, la opción era migrar a las plataformas de streaming que cada vez son más y continúan en ascenso de preferencias del público.

Black Widow fue el primer gran estreno de Marvel Studios durante la emergencia sanitaria, sin embargo, ésta salió simultáneamente en las salas de cine y en Disney Plus (en pago por ver), situación que molestó a Scarlett Johansson, ya que además de ser protagonista de la cinta, también fungió como productora, pues sus ingresos se verían afectados debido a que en su contrato no estaba estipulado que la película se estrenaría en la plataforma, entonces no le darían ganancias por ello.

El drama se intensificó cuando Marvel intervino y se colocó del lado de la actriz y no de Disney, quien posee los derechos de los personajes e historias de la productora. Finalmente -aunque no con muchos detalles- se supo que Johansson y la casa de Mickey Mouse habían llegado a un acuerdo y se le había entregado la parte correspondiente al estreno de Black Widow en Disney Plus.

Evidentemente, esta situación generó un cambio en la estrategia de lanzamiento de películas, pues éstos siguen siendo exclusivos de los cines y solo meses después son integradas al catálogo de la plataforma de streaming.

Scarlett Johansson y Florence Pugh durante la promoción de Black Wido. Foto: @disneyplus

SIGUE LEYENDO:

Esta es la oscura versión de “Smells Like Teen Spirit” que escuchaste en Black Widow

¿Black Widow regresaría gracias a Dr. Strange o Wanda? Scarlett Johannson responde