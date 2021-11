Jin rompe el corazón de BTS tras hacer esta declaración | VIDEO

¿Qué pasó con Jin? El mayor de los integrantes de BTS sorprendió a sus compañeros con una declaración inesperada que fue cuestionada por todos.



No es la primera vez que Jin oculta algo dentro del grupo, hasta hace unos años, sus compañeros de banda se enteraron que viajó al extranjero para estudiar. Un hecho que el idol mantiene en secreto, pues las fotos de aquella época son de las más vergonzosas para él.

Dentro de BTS, el cantante K-Pop es conocido por su forma irreverente de ser, suele ser directo y muy honesto, aunque también suele bromear mucho. Su gran seguridad en sí mismo ha inspirado a ARMY a aceptarse tal y como son, aunque también no duda en decirle a las fans cuando sus comentarios son irrespetuosos. En esta ocasión, Bangtan fue quien sufrió con uno de sus comentarios y rompió su corazón.

Jin rompe la confianza de BTS por esta razón

Durante una entrevista con BTS, el grupo se sometió a un interrogatorio para revelar sus cosas favoritas en la vida. Algunos tuvieron que elegir entre dos opciones para que sus fans los conocieran mejor.

Cuando llegó el turno de Jin, el idol K-Pop respondió al juego de "Qué prefieres" y tuvo que decidir entre pasar un día sin usar su teléfono celular o estar sin sus amigos. Jin estuvo muy seguro de su respuesta cuando eligió no estar con nadie, pues aseguró que no tenía amigos, por lo que no le afectaría.



Ante su declaración, sus compañeros de BTS mostraron el shock ante sus palabras y se mostraron indignados. Los idols lo miraron sin creer lo que había dicho y comenzaron a reclamarle a modo de juego, por lo que Jin se retractó y llamó a todos sus amigos.



ARMY reaccionó de manera divertida a su respuesta, pues consideran que es parte de su personalidad. Además de tener una amistad, también mantienen una relación de trabajo, por lo que Jin pudo haberse referido a amigos personales fuera del grupo.

