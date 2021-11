Chiquilladas: ¿A qué se dedicó Ginny Hoffman tras salir del exitoso programa?

Ginny Hoffman fue una de las figuras infantiles más importantes de la década de 1980 debido a que formó parte del elenco original de “Chiquilladas”, donde logró cautivar al público mexicano gracias a su infinito carisma y habilidades artísticas, sin embargo, fue en el año de 1987 cuando finalmente dejó el exitoso programa para darle paso a talentos más jóvenes que se apegaran al concepto de dicha producción, por lo que a continuación te decimos a qué se dedicó Ginny Hoffman después de haber dejado “Chiquilladas.

Ginette Hoffman Ocampo nació el 15 de septiembre de 1971 en la Ciudad de México y en sus primeros años de vida se dedicó a la gimnasia pues una de sus máximas inspiraciones era Nadia Comaneci, sin embargo, cuando tenía 9 años se le presentó la oportunidad que definiría el rumbo de su vida pues fue considerara para participar en “Alegrías del mediodía”, el programa que antecedió a “Chiquilladas”, el proyecto que la catapultó a la fama convirtiéndola en una de las máximas figuras infantiles de la época.

Ginny Hoffman realizaba imitaciones de diversas figuras del espectáculo: Foto: Especial

Como se mencionó antes, Ginny Hoffman formó parte del elenco original de “Chiquilladas” y rápidamente se convirtió en una de las figuras principales del programa por la simpatía con la que realizaba sus imitaciones y sus personajes propios en los distintos sketches del programa, algunos de sus papeles más recordados son “Bolita Ayala”, “Fulanita la huerfanita” y sus imitaciones Lupita D’Alessio y Amanda Miguel.

En 1987, Ginny Hoffman cumplió 16 años, por lo que su figura había dejado de ser la de una niña y para mantener el concepto de “Chiquilladas” tuvo que dejar el programa, sin embargo, logró dejar una huella profunda en la mente colectiva de los televidentes mexicanos, quienes actualmente siguen recordando esa etapa en la carrera de la querida actriz.

¿Qué hizo Ginny Hoffman tras salir de “Chiquilladas?

Tras haber dejado atrás su etapa en “Chiquilladas”, Ginny Hoffman continuó su carrera en televisión y fue precisamente en 1987 cuando fue una de las conductoras del programa de concursos de conocimiento llamado “Corre GC Corre”, además, en 1989 participó en la telenovela “Dulce desafío” donde demostró tener cualidades para mantenerse dentro del mundo del espectáculo, no obstante, su carrera no perdió fuerza en la década de 1990 debido a que sus participaciones en televisión no fueron tan constantes.

Algunas de las series y telenovelas en las que participó fueron “Tenías que ser tú”, “Papá Soltero”, “Baileson de Ritmo Son” y “Derbez en cuando” y diversos capítulos de “Mujer casos de la vida real”. Para la década de los 2000, Ginny Hoffman intensificó su trabajo en la televisión e intentó volver a consolidarse como una de las máximas figuras de la televisión al participar en diferentes proyectos como telenovelas y series como “La Rosa de Guadalupe”, “Como dice el dicho”, “Adictos”, “Las tontas no van al cielo”, “camaleones” y otras producciones. La última telenovela en la que apareció fue “Sueño de amor” (2016).

Ginny Hoffman en "Corre GC Corre". Foto: Especial

En el plano personal, Ginny Hoffman estuvo casada con el también actor, Héctor Parra, con quien tuvo una hija, su matrimonio terminó en 2009 y tres años más tarde nuevamente llegó al altar con el empresario Alberto Ocampo.

En diversas ocasiones, Ginny Hoffman ha participado en los reencuentros del elenco original de “Chiquilladas”, además, desafortunadamente, en los últimos meses se ha visto envuelta en escándalos relacionados con presuntos abusos sexuales de su ex pareja, Héctor Parra, en contra de su hija, Alexa.

Así luce actualmente Ginny Hoffman a sus 50 años. Foto: IG: ginnyhoffman_

