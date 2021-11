Bella Thorne roba suspiros con atuendo muy al estilo de Jessica Rabbit

La hermosa y polémica actriz Bella Thorne sacó su lado más sensual en las redes sociales, con un atuendo muy parecido al que utilizó otra belleza inigualable (solo que no de carne y hueso), la protagonista de una de las películas más innovadoras de la industria del cine en los años 80, nos referimos a Jessica Rabbit en ¿Quién engañó a Roger Rabbit? (1988).

Thorne luce muy sexy con un minivestido entallado en color crema que la hacen lucir la cintura, y las piernas, gracias al corte de la minifalda, en tanto, la parte de arriba muestra un escote amplio, lo que sin duda, enmarca lo interesante de la foto, la tonalidad del cabello en rojo (como Jessica Rabbit), el pecho desnudo, y ambos antebrazos con piezas de joyería.

La fotografía llamó poderosamente la atención en sus redes sociales, tan solo en su cuenta de Twitter más de 7 mil usuarios le brindaron un ‘me gusta’ a su publicación, mientras que cerca de 2 mil usuarios han retuiteado o citado las fotos junto con el siguiente mensaje:

If Jessica Rabbit was a Latina I got them Latina hips and thighs