¿Qué es el síndrome de Hashimoto?, la extraña enfermedad que padece la actriz Gina Rodríguez

La actriz Gina Rodríguez supo que tenía el síndrome de Hashimoto en el 2014, trastorno autoinmune que afecta la glándula de la tiroides, aunque desde los 19 años le habían diagnosticado otra enfermedad asociada a la tiroides.

En relación con el síndrome de Hashimoto, contó que en inicio rechazó la enfermedad y pensó que así la aceptarían en la industria, pero no fue del todo sencillo.

Ella debió cambiar su alimentación, ahora, es vegetariana. En su caso, el ejercicio es muy importante, debe caminar 20 minutos al día y su entrenamiento consiste en realizar actividades como correr, boxear, saltar la cuerda, etcétera.

"Siempre he tenido que pelearme con mi peso. Mantenerme en mi peso me resulta muy complicado porque mi metabolismo funciona bastante mal, lo que me parecía una maldición cuando tenía 19 años”, relató para la revista Health.

Otras de las celebridades que tienen el mismo padecimiento son: Gigi Hadid, Zoe Saldana, Leona Lewis y Victoria Justice.

¿Qué es el síndrome de Hashimoto?

El síndrome de Hashimoto o tiroiditis crónica, se describe en el portal de Medline Plus, es una afección ocasionada por una reacción del sistema inmunitario contra la glándula de la tiroides y que ocasiones tiene repercusiones en la disminución en la función tiroidea, es decir, no se producen suficientes hormonas tiroideas.

“La tiroides es una glándula pequeña con forma de mariposa en la parte frontal del cuello. Las hormonas tiroideas controlan la forma como el organismo usa la energía, por lo que afecta casi todos los órganos, incluso la forma como late el corazón. Si no hay suficientes hormonas tiroideas, se disminuyen muchas de las funciones del organismo”, se describe en el portal del Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales.

Aunque es un padecimiento que se puede presentar a cualquier edad, se puntualiza, que en mayor frecuencia la padecen mujeres de mediana edad y cuando existen antecedentes familiares de padecimiento de tiroides.

Síntomas:

Estreñimiento

Dificultad para concentrarse o pensar

Piel seca

Cuello grueso o presencia de bocio

Fatiga

Pérdida de cabello

Menstruación irregular o abundante

Intolerancia al frío

Aumento de peso leve

Glándula tiroides pequeña o encogida

