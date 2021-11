Cecilia Roth busca equidad en el cine

La actriz argentina Cecilia Roth empezó a hacer cine desde sus 17 años, ahora, con 65 y una larga trayectoria, reconoce que, si bien la industria ha evolucionado, aún hay mucho por realizar, sobre todo en el papel de la mujer en la indutria cinematográfica.

Roth es jurado en el SmartFilms México, Festival de cine hecho con celulares, lo que comprueba que el cine avanza, ya que ahora es posible hacer audiovisuales con el celular, hay otros aspectos que lentamente han cambiado, como el reconocimiento a la mujer: “siempre hemos tenido talento, lo que pasa es que no lo hemos podido mostrar, faltan aún muchas ventanas”, comentó en entrevista.

La Chica Almodóvar confesó a El Heraldo de México que cuando estaba en un set de filmación, sus opiniones no eran consideradas, contrario a cuando un compañero las emitía. “Siento que sutilmente, a lo largo de mis trabajos, siempre se escucha más la voz masculina, que la femenina, en las propuestas de una escena me ha pasado que un actor podía decir lo que le parecía y a mí me limitaban”.

Pero reconoce que dentro de la industria del cine, como afuera, esto sí ha ido cambiando: “al menos en Argentina, en los equipos a veces hay más mujeres, pero eso no depende de la ley, sino de la capacidad y del trabajo de la mujer”.

Para Roth es todo un proceso de cambiar una cultura patriarcal en la que se ha cosificado a la mujer y “se han impuesto reglas de belleza implacables y lamentablemente es tan fuerte el mandato que muchas mujeres han muerto de anorexia, o se han suicidado cuando llegaron a una edad, por sentirse mayores”.

Chica Almodóvar

En 1980, Cecilia Roth tuvo su primera película con Pedro Almodóvar, pero el término que se les ha otorgado como Chica Almodóvar, asegura es un invento de la prensa, no obstante, reconoce el papel que el director le ha dado a la mujer. “Desde hace mucho tiempo, Pedro habla con profundidad de la mujer. En sus equipos siempre la incluye y eso no ha cambiado porque siempre fue feminista”.

Roth es parte del jurado de SmartFilms México, Festival de cine hecho con celulares, en la categoría Profesional; también lanzará el documental Voces, en el que 350 mujeres expresan su percepción de la belleza, “se necesita hablar de lo que pasa dentro de la industria, en la cual estos códigos han marcado a muchas y muchos”, finalizó.

SmartFilms, Festival de cine, premia en tres categorías: juvenil, aficionado y profesional.

El festival busca la democratización, la inclusión y el uso de las nuevas narrativas a través del celular.

La temática de este año es “superhéroes sin capa que viven entre nosotros”

Premiación de SmartFilms, Festival de cine, 25 de noviembre.

Roth es la primera actriz no española ganadora del Premio Goya como Mejor Actriz.

Pepi, Luci, Bom… y otras chicas del montón, primera película con Almodóvar (1980)

4ta edición de SmartFilms, Festival de cine.

2 premios Goya tiene Roth.

47 años de trayectoria artística.

“Los varones por mandato no pueden llorar, pobrecitos, no pueden ser sensibles ellos también tienen mandatos”.

