Thalía y yo nos íbamos a pelear por esa o por otra razón: Paulina Rubio

Paulina Rubio aseguró que durante gran parte de su carrera no quiso hablar con la prensa de aspectos personales, pero que gracias a la pandemia pudo sobrepasar este problema.

Esta la confesión la hizo durante "La Entrevista con Yordi Rosado", donde también confesó que la pelea que tuvo con Thalía se tenía que dar en algún momento, debido a que ambas tenían roces.

Explicó que aunque Thalía y ella fueron amigas, la madre de la intérprete de "Amor a la mexicana" le dijo que no podía tener amigas que fueran bonitas como ella y que no la envidiaran.

Incluso, destacó que ambas tenían asuntos que tratar debido a los novios que tenían y problemas de celos relacionados con los integrantes del grupo.

La pelea que tuvieron ambas, indicó, se dio por una discusión que hubo dentro de un concierto por un efecto de audio que repitió su colega varias veces.

Aseguró que las cosas entre las dos ya se han mejorado e incluso se han enviado mensajes de vez en cuando. Agregó que antes de Navidad se podría presentar una mancuerna con otros artistas y dejó en duda si podría estar Thalía en esta gira.

Agregó que durante varios años tuvo amigas que vendían chismes sobre su vida a las revistas de espectáculos y aún así las perdonaba.

La cantante se calificó como una artista que regala fantasía para que su público se desconecte su realidad, por lo que asegura no deberle nada a nadie y tampoco le gusta sumarse a las polémicas o desmentir lo que se dice de ella.

"Yo no pierdo el tiempo con mamaditas; no importa si dicen algo de mí que no sea cierto", dijo.