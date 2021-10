Paulina Rubio habla del amor y su estado civil ¿su corazón está ocupado?

Paulina Rubio está de estreno, la llamada “chica dorada” estrenó su nuevo sencillo “Yo soy”, el tema ya está disponible en varias plataformas de video y streaming.

A raíz de la promoción que ejecuta para “Yo soy”, Paulina aceptó responder varias preguntas de una televisora estadounidense en el que le preguntaron sobre su carrera artística y la gira que está por iniciar en 2022.

Se tratan de 26 diversos escenarios que visitará en Estados Unidos, pero además también tendrá invitados especiales, Thalía y Alejandra Guzmán son los nombres que suenan para compartir el escenario son la famosa.

Pero esto no fue lo único que platicó, Paulina charló sobre cómo se encuentra su corazón y si aún cree en encontrar a un buen compañero de vida, después de dos importantes separaciones.

“Sigo creyendo en el amor y no me cierro ese capítulo para nada, al contrario, creo que he estado por algún tiempo solo y me encuentro súper bien, tengo mucha ilusión por lo que sigue, tengo muchas ganas, tengo muchos proyectos a nivel personal y a nivel profesional, me da mucha vida”, externó en una entrevista para la cadena Univisión

Cuando fue cuestionada sobre porque no le había ido bien en sus relaciones esto fue lo que respondió “He sido muy confiada, cuando me enamoro he creído en la palabra y a lo mejor no le hice caso a mi madre siempre te dicen: ‘hay que hacer las cosas bien, a que dejar todo cuadrado, hay que hacerlo por escrito’, yo confié demasiado por el amor, pero ahora tengo la gran satisfacción de tener a mis hijos, entonces no me siento víctima y no me siento castigada por ser mujer sino que me siento una superviviente en un mundo donde las mujeres somos crucial”, dijo.

Otra de las cosas que confesó es que está trabajando en un libro que desea vea la luz antes de navidad, ya que siempre ha querido dar a conocer su historia. “Siempre he querido liberar a Paulina de los fantasmas que le han creado, yo no estoy muerta, estoy bien viva y soy auténtica”

