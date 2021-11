"Quiere hacer un circo de todo": Gala Montes se lanza contra Bárbara del Regil tras la muerte de su perrita

La actriz Gala Montes comentó que se deben cuidar a los perros y que la muerte de Nala, mascota de la influencer Bárbara de Regil, no era culpa de la personas que fumigó las casa.

La influencer compartió este domingo que su perrita falleció luego de que tragó veneno por accidente, situación que sucedió después de una persona fumigó su casa y dejó bolsas con veneno en el jardín, a pesar que le solicitó que no lo hiciera porque había perros.

“Dejó muchísimas bolsas chiquitas sueltas en todo el jardín, bolsas de veneno para ratas”, compartió en redes sociales la influencer. Por lo que solicitó que fueran a recoger las bolsas. “El viernes a las 3:50 de la mañana la operaron por el dolor de pancita tan fuerte que tenía y fue cuando encontraron todo quemado por dentro del veneno”.

(Foto: Instagram@

barbaraderegil)

Entre los comentarios de los que recibió Bárbara estaba el de la actriz Gala Montes, en el que refirió que debían cuidar a las mascotas, por lo que la influencer insistió en que la culpa era del fumigador. La respuesta de Montes fue que comprara otro, comentario que aclaró en sus stories fue sarcasmo y “no quiero que una persona a la que se le muere un perro a los seis meses siga comprando perros, la diferencia es que a se me mueren a los 16 años”.

“No entiendo tu comentario. Un perrito no es un muebles que cambias así porque si” , contestó De Regil en redes sociales.

(Foto: Instagram@

barbaraderegil)

Entre las críticas que realizó Montes fue que las mascotas se cuidan y no solo es subir fotos en Instagram. Antes los comentarios negativos que recibió por los comentarios que hizo en el caso de la influencer, “no se dan cuenta, quieren hacer un pinche circo de todo. Si ustedes quieren admirar a una persona que se le muere un perro a los seis meses y que lo abandona un mes porque está en Los Ángeles […] solamente quieres tus likes”, refutó.

También aprovechó para ejemplificar lo que la actriz hizo cuando fueron a fumigar su casa hace unas semanas, “fumigaron con una sustancia venenosa, hay de diferentes tipos de fumigaciones, dos días no salieron los perros y los gatos menos. No fumigamos y nos fuimos. Pasan accidentes que son descuidados, pero estamos hablando de la vida de un perro, al menos en esta casa no ocurren esas cosas”.

(Foto: Instagram @

barbaraderegil/ @galamontes)

SEGUIR LEYENDO:

Esposo de Bárbara del Regil tuvo un dulce gesto con su hija Mar; ¿qué le dio?

Bárbara de Regil le reclama a su esposo por esta extraña razón, ¿problemas en el paraíso?

Bárbara de Regil es nominada como la MEJOR coach fitness e influencer del bienestar