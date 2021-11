Exatlón México: Briseida Acosta reconoce que sus acciones en el reality no la definen

Briseida Acosta abandonó Exatlón: Guardianes vs Conquistadores, ya que no logró derrotar a Gaby.

La realidad es que simplemente no encontré el tiro, no puedo decir otra cosa porque en verdad, yo quería ganar, estaba mentalizada. Me tranquilizaba cuando llegaba el tiro, el circuito de las tirolesas es el que mejor he hecho y era uno de los que más trabajo me costaba, llegué y el tiro pudo conmigo, yo no pude con él.

“Exatlón llegó de manera repentina a mi vida,me contactaron y me preguntaron sí quería estar dentro de él, yo justo estaba saliendo de los Olímpicos ¿sabes?, yo creo que era lo que buscaban, atletas que tenían la competitividad dentro de ellos y que siempre buscan mejorar” mencionó Briseida Acosta

Sí bien en la semana 6, Briseida tuvo un desacuerdo con Duggan y el equipo azul, pues los Conquistadores creían que era invasiva en la línea de tiro.Pero ¿Qué es lo que más extraña Briseida de estar en Exatlón?

“Primero que nada la convivencia que logré con mis compañeros, las experiencias únicas que tuve, que hice muchas cosas que me sacaron de mi zona de confort, como estar en un show de televisión” Contestó Briseida

Para Briseida lo más difícil fue lidiar con sus propias emociones, y cargar con el peso de que las responsabilidades para ganar eran repartidas en todo el equipo y no solo en ella, como en las disciplinas individuales a las que estaba acostumbrada.

Las manos fuera

Briseida Acosta, integrante de los Guardianes, vivió una situación de tensión y polémica dentro de Exatlón, ¿el motivo? El abrazo no solicitado de Gaby

“Una acción no me define, creo que hice muchísimas cosas allá adentro y eso fue algo que se me salió de las manos,tienen que entender que en cada historia hay dos versiones, yo tampoco soy una persona que sea demasiado afectiva, en ese momento yo no quería ser abrazada ¿sí me explico? yo quería tranquilizarme primero” Afirmó Briseida

A pesar de este momento incómodo, Briseida ofreció disculpas a Gaby. mismas que la participante aceptó.

“Como todo ser humano hay que aceptar las consecuencias de nuestros actos y seguir adelante"

¿Survivor? ¡No!

Respecto a los cuestionamientos de sí cabe la posibilidad de regresar a Exatlón o no, Briseda comentó que ella sí lo haría sí surge la invitación, pero descarta de manera rotunda ingresar a un Survivor.

“Mis respetos a las personas que hacen Survivor, eso de estar sin comer es muy difícil. Aquí en Exatlón ganas posiciones estratégicas, tienes una cama, agua caliente, descansas. Para los que están en Survivor, el campamento de Exatlón es un lujo” Dijo Briseida

Después de Exatlón, Briseida buscará retomar sus entrenamientos de Taekwondo:

“Quisiera empezar proyectos nuevos, para seguir expandiendo mis conocimientos, no solo para crecer como persona sino también para poder ayudar a la gente, me encantaría hacer más academias de Taekwondo, que es un deporte que yo amo, o atraer a gente, estoy abierta a posibilidades” Comentó Briseida

Además, Bris, dejó la puerta abierta para dialogar acerca de nuevas propuestas de trabajo, con aquéllas personas que se lo propongan, y agrega, será con la misma pasión y empeño con que se desarrolla en el mundo deportivo. Pero, sí deseas revivir el live, da clic en el siguiente enlace:

