¿Celos? Lupillo Rivera se rencuentra con su exesposa Mayeli Alonso y esto hizo su actual esposa en el momento

El pasado 10 de noviembre se llevó a cabo uno de los premios más esperados en México, y este refiere a la música regional de nuestro país, se trata de los Premios de la Radio, mismos que dejaron un sinfín de momentos destacables debido a que acudieron decenas de artistas del momento dentro del género regional.

Y precisamente uno de los rostros que brilló sobre el escenario fue Lupillo Rivera, hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera, quien se robó minutos de atención en el escenario debido a su destacable participación en dicho evento.

Lupillo Rivera vive incómodo momento

Sin embargo, esto no fue lo único que llamó la atención, sino que precisamente relacionado con el miembro de la dinastía Rivera sucedió un momento incómodo, esto cuando Lupillo se encontró con su exesposa Mayeli Alonso.

Vale la pena recordar que ésta expareja no finalizó en buenos términos e incluso se sabe que mantienen una disputa legal por la custodia de sus hijos.

Bajo este panorama se sabe que la tensión se hizo presente en el evento debido a que Lupillo Rivera estaba acompañado de su actual esposa Giselle Soto; sin embargo, al momento de que se encontraron con Mayeli Alonso lo que sorprendió fue la reacción de Giselle al saber que su actual esposo se encontró a su ex.

Y fue precisamente en este momento que los reflectores y las cámaras presentes durante el evento voltearon su atención hacia Lupillo Rivera, quien se vio inmerso en una oleada de besos y abrazos por parte de su actual pareja, y de acuerdo a los presentes, Giselle Soto hizo esto al momento en el que estuvo cerca la ex de Lupillo, Mayeli Alonso.

Exesposa de Lupillo Rivera se manifiesta incómoda

La tensión sólo aumentaba y al respecto, Mayeli Alonso, exesposa del cantante regional no dudó en responder las preguntas de los medios de comunicación presentes.

Fue aquí cuando dejó al descubierto su incomodidad al ver al padre de sus hijos y confesó que no se lo encontró, pero que si lo hubiera visto no lo hubiera saludado.

“La verdad es que si me lo topo no creo saludarlo”, declaró ante las cámaras de distintos medios de comunicación.

En suma, Mayeli Alonso destacó que no lo va a saludar si no es de corazón; sin embargo, ante las preguntas de los medios de comunicación que la cuestionaban respecto a la actual pareja de Lupillo Rivera, ella aseguró que se siente muy feliz de que la hora esté con una mujer y que se amen, y que esto es solamente un reflejo de que ya superó la relación que tuvieron, lo cual hace muy feliz pues así ya no recibirá más canciones con dedicatorias a su nombre.

A pesar de lo declarado, Mayeli Alonso destacó que espera que en algún momento se puedan arreglar y quedar en buenos términos con el hermano de Jenni Rivera, pues aseguró que quiere mucho a su familia y que incluso es comadre de la sobrina de Lupillo, Chiquis Rivera.

