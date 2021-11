Grupo Firme: “Hagan fila” Eduin Caz pide a sus fans que se organicen para las fotografías fuera de un hote | VIDEO

Grupo Firme se encuentra en Ciudad de México para participar en la edición 2021 de Premios de la Radio, después de una larga gira por diversas ciudades de Estados Unidos, los interpretes de “Ya supérame” regresaron con sus paisanos.

Los artistas se han convertido en los favoritos de la gente, esto se debe a sus potentes y pegajosas letras, a su talento en el escenario, pero sobre todo a su carisma y humildad, por eso a donde quiera que van sus seguidores los buscan para tomarse una fotografía junto a alguno de los integrantes y presumirla en redes sociales o atesorarla en el corazón.

Tal y como pasó en este viaje, según las historias que publicó desde su cuenta oficial Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, mencionó que por favor todas aquellas personas que se encontraban afuera de su hotel pusieran orden y deseaban una fotografía con ellos.

“A toda la gente que se encentra fuera de hotel y quiere foto, ustedes saben que yo me tomo todas las fotos solamente les voy a pedir de favor, hagan una fila, ordénense porque si no, no nos vamos a organizar y no habrá fotos”, expresó en la primera de las historias de Instagram donde habló del tema.

También agregó que había pasado por un mal momento, pues lo pisaron y aplastado porque no se ponían de acuerdo. “Me pisaron a más no poder y estábamos hechos bola y todo, había niños ahí, a que ser más consientes, una fila, se toma su foto, se hace un lado y nosotros encantados, hacemos eso”, agregó.

Cabe señalar que Grupo Firme se encuentra nominado en varias categorías en Premios de la Radio, tendrán una aparición en el escenario y además participaran en el homenaje que se le realizará a Vicente Fernández por lo que su asistencia en muy importante

