Así festejó Jawy su cumpleaños acompañado de Karime Pindter y sin Mane: FOTOS + VIDEOS

Jawy festejó su cumpleaños número 33 acompañado de sus mejores amigos, entre ellos Karime Pindter con la que se rumoró engañó a Manelik González, motivo por el que terminaron su relación de compromiso.

A pesar de los chismes, “Los compadres” no dejaron que les arruinaran la fiesta y se dirigieron al puerto de Acapulco para celebrar a lo grande con una fiesta de playa, relajados en la alberca, comida asiática y bebidas exclusivas.

Aunque todo parece normal en una fiesta de amigos, los fans del reality y de los influencer han empezado a recordar las acusaciones de Manelik Gonzalez, ex pareja de Jawy en La Casa de los Famosos, pues mencionó estar alejada de Karime porque piensa que no es leal con ella y no respeto la relación que tenía con su exprometido.

La fiesta

Según las historias de Instagram de ambos famosos, fue Karime la encargada de afinar los detalles de la fiesta, e incluso Jawy agradeció a su “comadre” con un abrazo y un beso, que sin temor subió a sus redes.

Jawy dio a conocer que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, ya que está retomando su etapa musical y además regresó a las fiestas junto a sus amigos shore.

A la reunión también acudieron Chile y Jay, quienes son participantes activos de Acapulco Shore y amigos íntimos de Karime, pues la acompañan en sus mejores fiestas y celebraciones.

La felicitación

Además de la fiesta, Karime también compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para festear la vida de su amigo, pues la pareja asegura ser solamente eso y no tener algo más íntimo.

“Hoy es cumple de mi compadre adorado!! Mi súper héroe, te amo!! Eres un amigo increíble, no hay palabras para agradecerte todo lo que hemos vivido y lo que nos falta”, escribió en una fotografía en donde aparecen abrazados.

Fiesta personalizada. Instagram

El pastelazo de cumpleaños. Instagram