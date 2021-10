Rompe el silencio: Alejandra Espinoza revela cuál es su estado de salud y por qué terminó en el hospital | VIDEO

Alejandra Espinoza y su familia vivieron momentos muy complicados después de verla ingresar al hospital sin saber el motivo del por qué tuvo que entrar. En un inicio se dijo que fue una parálisis, pero con el pasar de los días se pensó que fue un derrame cerebral. Ahora, después de varios estudios, los médicos descartaron las dos opciones.

Después de mucha incertidumbre, Alejandra fue la encargada de mandarle un mensaje a todos sus seguidores y al resto del mundo, donde comenzó con puros agradecimientos por todos los mensajes de aliento que le mandaron durante estos días. Posteriormente explicó lo que le dijeron los doctores y todo lo que ha vivido desde la cama del hospital. Este mensaje se hizo presente en redes sociales.

“Quiero agradecerles porque sé que me han mandando muchos mensajes. Han sido días de verdad, bien, bien difíciles; de un montón de estrés, de muchísima incertidumbre”, a lo que agregó: “Estoy ingresada en el hospital como un paciente al que le dio un derrame. Primero me ingresaron como un paciente que le dio una parálisis, después descartaron la parálisis”, explicó.

Dentro de los mensajes subió una historia a Instagram donde le escribió a su mamá que la ama y que es la mejor del mundo, en señal de agradecimiento por estar al pendiente de ella en cada momento, siendo este uno de los más críticos de su vida.

Siguen investigando

Espinoza explicó que primero se le fue la cara de lado, por lo que llegó con parálisis facial al hospital, por lo que fue ingresada con ese padecimiento, pero después de realizarle varios estudios, los doctores siguen sin determinar que fue lo que le pasó a la exreina de belleza.

“El neurólogo pensó que tenía esclerosis múltiple. De verdad mi cabeza estaba… no tenía idea. De ayer a hoy no tiene idea lo horrible que feo. Pero, gracias a Dios, no fue derrame, no es esclerosis múltiple que es lo que a mí me tenía, de verdad, muy preocupada los últimos días porque, de repente, tenía un problema de que no podía ver; estaba perdiendo visibilidad del ojo derecho”, explicó en un video en Facebook.

A pesar de no saber qué es lo que tiene, Alejandra confirmó que se encuentra mucho mejor, ya que los exámenes salieron perfectos. En el video asegura que se acaba de ir el neurólogo y le dio buenas noticias, mismas que la hicieron sentirse más tranquila. Espera que la den de alta hoy o mañana.