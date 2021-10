BTS: Famoso youtuber reta a Bangtan a ARDIENTE desafío al que NO se podrán resistir

Los miembros de BTS son conocidos por completar cualquier reto que les pongan enfrente. Así lo han dejado ver en cada programa de "Run BTS!", donde los integrantes realizan diferentes desafíos, no sólo para demostrar sus capacidades, sino también para hacer pasar un rato agradable al ARMY.

Teniendo como ejemplo esta serie, un famoso youtuber invitó a RM, Jin, Jungkook, Jimin, V, Suga y J-Hope a su programa, sin embargo, la entrevista no parece que sea del todo agradable, debido a que los integrantes de la banda de k-pop tendrán que enfrentarse a un ardiente reto que han cumplido figuras como Ed Sheeran y Billie Eilish.

Aunque para muchos el desafío es casi imposible de realizar, el ARMY presiente que los chicos de la boyband podrán enfrentarse a este tipo de formato, sobre todo porque se trata de comida. Aquí te decimos de qué se trata.

El ARMY quiere que BTS aparezca en Hot Ones Foto: Archivo

¿Quién invitó a BTS a su programa de Youtube?

La revista online First We Feast, la cual tiene un por popular e icónico programa de YouTube llamado Hot Ones, invitó a los miembros de BTS a una entrevista, pero ésta conversación no será igual que las otras, ya que de acuerdo al formato de la serie, Bangtan estarían comiendo alitas.

Estrellas como Ed Sheeran, Shaq (también conocido como Shaquille O'Neal ), Paul Rudd, Billie Eilish, Elizabeth Olsen y hasta el mismo chef Gordon Ramsay, han acudido a este programa a probar las alitas picantes.

¿De qué trata Hot Ones?

El programa de YouTube es conducido por Sean Evans, quien entrevista a los famosos mientras intentan terminar de comer varias alitas de pollo, cada una cubierta con un grado variable de diferentes salsas picantes. Algunas celebridades han sufrido mucho durante la conversación, pero han regalado icónicas reacciones para sus seguidores.

Durante la "Entrevista Autocompletada", BTS aseguró que pueden manejar totalmente la comida picante, a pesar de lo que refleja la expresión de V cuando come algo con chile. El ARMY no está tan seguro de que puedan soportar este reto, sin embargo, les gustaría ver cómo cada integrante se enfrenta al picante.