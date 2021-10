BTS: AGOTAN primeros boletos para su concierto Permission to Dance, cuestan miles de pesos mexicanos

Tras cancelar su tour mundial "Map of the soul", BTS le devolvió la alegría a sus fans con el anuncio de una serie de conciertos en Los Ángeles como parte de su evento "Permission to Dance On Stage". Durante el primer día de ventas, las fans agotaron el primer lote de boletos, esto es lo que cuestan en pesos mexicanos.



La banda volverá a los escenarios presenciales a finales de año, será durante los últimos días de noviembre y primeros de diciembre cuando se reencuentren con sus fans tras finalizar su gira "Love Yourself: Speak Yourself".

Los idols coreanos prometen seguir todas las medidas sanitaria y de seguridad para su concierto, además de sorprender a ARMY con un espectáculo nuevo para compensar la espera.

Se agotan boletos de BTS

Para la primera pre-venta, las fans de BTS tuvieron acceso a las secciones VIP del estadio SoFi de Los Ángeles, el cual tiene una capacidad de 70 mil personas.

Solo algunas afortunadas tuvieron la oportunidad de comprar durante el primer día, ya que la venta general se realizará el fin de semana. Solo serán 4 conciertos y las fans con más suerte conseguirán los mejores asientos para verlos desde muy cerca. El primer lote de boletos logró agotarse en tan solo 1 minuto.



Los precios de los boletos iban de los mil hasta los casi 10 mil pesos mexicanos, sobre todo el paquete de primera fila que incluye la prueba de sonido para poder ver a BTS antes que nadie. Sin importar el precio original de 450 dólares, ARMY agotó las mejores zonas para disfrutar del concierto.

Sin embargo, para aquellas que no logren alcanzar, podrán disfrutar del concierto online "Permission to Dance" que se realizará a finales de octubre, ya que el evento no tiene un número límite de boletos, solo tendrás que decidir qué paquete quieres adquirir para tener acceso a diferentes tomas, detrás de cámaras y videos individuales.