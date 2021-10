Vicente Fernández: Así fue cuando descubrió que Rodrigo no era su hijo; ¿lo desheredó?

Una de las polémicas más grandes a las que se ha tenido que enfrentar Vicente Fernández, fue hace algunos años cuando un supuesto hijo del "Charro de Huentitán" salió a las luz y formó parte de la vida de la familia Fernández, sin embargo, tiempo después se supo que era falso.

Durante la época de los 70, Vicente Fernández se convirtió el protagonista de varias películas de gran éxito del cine mexicano, entre ellas "El Arracadas", de 1978, en donde compartió créditos con la actriz Patricia Rivera.

Luego de ésta película comenzaron los rumores sobre un supuesto romance entre el cantante y Patricia Rivera, quien posteriormente, casi nueve años después, dio a luz a su primer hijo de nombre Rodrigo en 1987. Cinco años después, Vicente le otorgó el apellido Fernández, en un acto de responsabilidad paternal.

Rodrigo Fernández, quien nació el 16 de abril de 1987, fue recibido por la familia Fernández, conformada por Vicente, Gerardo, Alejandro y Alejandra, el "Charro de Huentitán" y María del Refugio "Cuquita" Abarca Villaseñor.

Poco a poco, el joven fue impulsando su carrera artística apadrinado por uno de los cantantes de música regional más grandes de la historia, hasta que un día se descubrió que todo era falso.

Se sabe que cuando Rodrigo tenía cinco años, Vicente Fernández lo reconoció como su hijo, hasta ese momento no era común que se realizaran pruebas de ADN, por lo que simplemente le otorgó su apellido y lo recibió con los brazos abiertos.

El hijo falso

La fortuna de Rodrigo cambió luego del secuestro de Vicente Fernández Jr, episodio que cambió la vida de los Fernández para siempre.

Luego del secuestro de Vicente Jr., "Chente" adquirió un cuantioso seguro de vida para proteger su legado, por lo que la compañía de seguiros contratada por el cantante pidió una prueba de ADN a cada uno de los integrantes de la familia Fernández.

Fue en ese momento que la verdad salió a flote y se descubrió que Rodrigo no era hijo del cantante. Sin tener la culpa de lo ocurrido, Rodrigo, dejó de convivir con la familia Fernández. Asimismo, intentó por sus propios medios, impulsar su carrera musical; sin embargo, no ha tenido mucho éxito en el proceso.

Otra supuesta hija

El estado de salud del artista se ha complicado por nuevos padecimientos. Durante su estadía en el hospital diversos usuarios en redes sociales han asegurado que el cantante había fallecido; sin embargo, estos rumores han sido desmentidos por familiares y personal médico.

En días pasados, un nuevo rumor se presentó debido a un video que circula en redes sociales, pues al parecer ha aparecido una supuesta hija no reconocida del interprete de "Por tu maldito amor".

A través del canal de YouTube de la periodista "Shy Gutiérrez" se viralizó una breve entrevista a Ana Lilia Aréchiga, supuesta hija del cantante.

La mujer aseguró que se enteró del estado de salud de "su padre" por los medios de comunicación, pues ella no tiene ningún contacto con el cantante. En la entrevista pidió oraciones y apoyo para este momento complicado.

En 2015, Ana Lili Aréchiga apareció por primera vez en los medios de comunicación para asegurar que es la hija mayor del Charro, quién desmintió dicha versión pese a no haberse realizado ningún tipo de prueba de paternidad.

De acuerdo con el video en el que aparece la supuesta hija no reconocida del cantante, espera que el interprete se recupere para poder hablar con él.

"Mi única ilusión es pedirle a Dios que le dé otra oportunidad , que este no sea su tiempo todavía para que me dé permiso de poder conversar con él. No quiero fama, pero sus razones están”, indicó Aréchiga.

Asimismo, señaló que no ha hecho ningún esfuerzo por comunicarse con la familia Fernández, porque no quieren saber nada de ella. Incluso aseguró que en varias ocasiones la han tildado de “loca”. Aréchiga aprovechó el espacio para enviarles un polémico mensaje a los Fernández por dejar que la salud de Vicente se deteriorara de esa manera.



EFVE