BTS: Ésto fue lo que RM dijo tras las acusaciones de MISOGINIA en su contra | VIDEO

Recientemente, se ha vuelto viral en redes sociales un video donde el líder e integrante de BTS, quien es conocido como RM, habló sobre las críticas que atravesó por supuesta misoginia hace un tiempo y aseguró que ha reflexionado respecto a la igualdad de género.

¿Acusaciones en su contra?

Aunque el tema no es reciente, a través de un video en Tiktok se ha recordado cuando el rapero Nam Joon fue acusado de misógino debido a las letras de algunas de sus canciones en el 2015-2016.

Algunas de las letras de sus canciones como “War of hormonie” o “Boy in Luv”, fueron consideras misóginas desde aquellos años. En el caso de la letra de la primera canción se escucha una parte que dice “No me importan las chicas, jugaré con ellas una vez y diré adiós”, mientras que en la segunda melodía se escucha algo como “Lo único que no pude conseguir eres tu (belleza, belleza)”.

BTS: V y Jimin PELEARON por el amor de la misma chica, el bailarín mostró su lado más celoso

¿Qué dijo RM sobre la misoginia?

Por su parte, el líder y rapero de la agrupación de K-Pop habló sobre dichas acusaciones y aseguró que han reflexionado mucho sobre el tema, pues muchos de sus seguidores son mujeres y les preocupa mucho la igualdad de género.

A su vez, confesó que sus letras fueron analizadas por una profesora especializada en el tema de la igualdad de género, y señaló que esto lo hizo reflexionar sobre lo que escribía, ya que se cuestionó mucho que tan considerado era al respecto.

Además, RM agregó que está muy interesado en el tema y siempre está dispuesto a aprender y mejorar para no incomodar o lastimar a nadie con las letras de sus canciones, sobre todo a las mujeres.

“Personalmente, recibí muchas críticas son respecto a la misoginia en el años 2015-2016. Esto me llevó a que una profesora de estudios especializados en la mujer revisara mis letras. Esa experiencia fue una oportunidad para mí de reflexionar sobre mí mismo”, aseguró RM.

BTS arrasa en los TMA 2021: Esta fue su alfombra roja y TODOS los premios que se llevaron

PAL